Ексгравець збірної України з футболу спробує себе в управлінській ролі

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Ексгравець збірної України з футболу спробує себе в управлінській ролі
Марлос провів не один сезон у лавах «Шахтаря», а також став одним з перших натуралізованих бразильців у збірній України
фото: ФК «Парана»

Марлос куруватиме клуб на своїй батьківщині

Колишній вінгер «Шахтаря» та «Металіста», а також ексгравець збірної України Марлос розпочав новий професійний етап у житті, обійнявши посаду технічного координатора молодіжних команд у бразильському клубі «Парана». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу клубу. 

Обов'язки Марлоса на новій посаді

37-річний фахівець займатиметься безпосередньою організацією тренувального процесу, наглядом за розвитком юних вихованців та стратегічним розширенням структури клубної академії. Сам Марлос не приховує свого захоплення від нової ролі, зазначаючи, що для нього велика радість розпочати цю роботу саме в «Парані», яка має давні традиції у відкритті нових талантів. «Я хочу поділитися своїм досвідом, щоб допомогти у вихованні не лише спортсменів, а й особистостей», – підкреслив він у своєму зверненні.

Кар'єра Марлоса 

Спортивний шлях Марлоса тісно пов'язаний з Україною, де він провів десять років, виступаючи в УПЛ з 2012 по 2022 рік. У 2017 році він отримав українське громадянство і того ж року дебютував за національну збірну, у складі якої провів 27 матчів та відзначився забитим голом. Офіційно завершивши ігрову кар'єру 1 травня 2024 року, а після цього він встиг спробувати себе в ролі генерального директора клубу «Сан-Жозенсе», перш ніж перейти до нинішньої роботи з молоддю. Хоча доросла команда «Парани» зараз переживає не найкращі часи, виступаючи у другому дивізіоні свого штату після вильоту з загальнонаціональної Серії D, залучення фахівця з таким досвідом, як у Марлоса, має на меті суттєво зміцнити потенціал молодіжного сектору клубу.

Нагадаємо, що в УАФ вже визначилась із двома кандидатами на посаду тренера збірної України. Наразі президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розглядає дві кандидатури – Мирона Маркевича та італійця Андреа Мальдери. 

