Визначився переможець іспанського дербі між «Атлетіко» і «Барселоною» в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

«Атлетіко» потрібно було втримати перевагу у два м'ячі в домашньому матчі

Чи змогла здійснити камбек «Барселона»?

У вівторок, 14 квітня, одним з цікавих поєдинків стало протистояння двох іспанських команд – «Атлетіко» і «Барселони». Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі перед матчем, після невдалого матчу в Лізі чемпіонів «Барса» впевнено обіграла «Еспаньйол» (4:1, де дубль оформив Торрес, також забили Ямаль і Рашфорд. «Атлетіко» ж несподівано поступився «Севільї» (1:2), де єдиний гол мадридців забив Боньяр.

Втрати команд виглядають приблизно рівноцінними. «Атлетіко» не допоможуть травмовані Гіменес і Ганцко, а також дискваліфікований Пубіль; під питанням Облак, Кардосо й Барріос. У «Барселони» через дискваліфікацію відсутній Кубарсі, травмовані Крістенсен і Рафінья, натомість можливе повернення Берналя.

Хід матчу

Гості дуже активно розпочали зустріч і вже на старті змусили воротаря серйозно вступити в гру після удару Ламіна Ямаля. Саме Ямаль відкрив рахунок у матчі на четвертій хвилині: надія іспанського футболу скористався помилкою захисту, вийшов віч-на-віч із голкіпером і спокійно переграв його. «Барселона» продовжувала диктувати темп, і на 24-й хвилині подвоїла перевагу після того, як Дані Ольмо віддав передачу на Феррана Торреса, який точно пробив під стійку.

«Атлетіко» відповів ближче до середини тайму. Команда Дієго Сімеоне поступово вирівняла гру і на 31-й хвилині скоротила відставання. Тоді Адемола Лукман після передачі Маркоса Льоренте увірвався у штрафний майданчик і холоднокровно реалізував свій шанс. До перерви мадридці намагалися розвинути успіх, але оборона «Барселони» діяла достатньо надійно.

На початку другого тайму каталонці, здавалося б, остаточно зрівняли загальний рахунок, адже Ферран Торрес оформив ще один гол після добивання, зробивши рахунок 1:3. Проте після перегляду VAR взяття воріт було скасовано через офсайд, що залишило інтригу в матчі. Після цього гра стала більш напруженою та жорсткою: «Атлетіко» намагався тиснути й створював моменти (зокрема, небезпечні удари завдавали Робен Ле Норман і Ніколас Гонсалес), але воротар «Барселони» діяв впевнено. Каталонці ж відповідали швидкими атаками та проводили численні заміни, освіжаючи гру.

Важливий момент матчу стався на 79-й хвилині. Після перегляду VAR Ерік Гарсія отримав червону картку, залишивши «Барселону» в меншості. Це дало шанс «Атлетіко» на фінальний штурм, але господарі не змогли скористатися чисельною перевагою. Попри це, мадридці не програли з різницею в два м'ячі і сенсаційно пройшли до наступного раунду.

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Другий матч

«Атлетіко» – «Барселона» 1:2 (за сумою двох матчів 3:2)

Голи: Лукман (31) – Ямаль (4), Торрес (24)

Що далі?

У наступному раунді для «Атлетіко» може відбутися цікаве дежавю, адже вісім років тому іспанська команда грала з «Арсеналом» у півфіналі єврокубка. Хоча тоді це була не Ліга чемпіонів, а Ліга Європи, потенційний матч з англійським клубом може (наразі саме він попереду в дуелі проти «Спортінга») стати цікавим сюжетом для потрапляння до фіналу.

