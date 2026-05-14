СБУ викрила міжнародну схему постачання кораблів для РФ

Судна для тіньового флоту РФ купували у Європі та передавали у нейтральних водах

Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угруповання, яке допомагало Росії обходити міжнародні санкції та забезпечувало поставки кораблів для так званого «тіньового флоту» РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, до складу угруповання входили громадяни України та іноземці. Як встановили правоохоронці, фігуранти займалися пошуком і купівлею морських суден у країнах Європи. Також вони забезпечували юридичний супровід угод та підбір екіпажів.

Після оформлення судна виходили у відкрите море, де вимикали навігаційно-локаційне обладнання та прямували до визначених точок у нейтральних водах. Там кораблі таємно передавали російській стороні.

У СБУ зазначають, що Росія використовує ці судна для забезпечення роботи нафтової галузі та перевезення ресурсів в обхід міжнародних обмежень.

Правоохоронці задокументували поставки буксирів, які російська сторона залучала для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порти.

Одного з учасників схеми затримали на території України. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ повідомили, що слідчо-оперативні дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми, зокрема громадян третіх країн. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

