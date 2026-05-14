СБУ викрила міжнародну схему постачання кораблів для РФ

Єгор Голівець
фото: СБУ
Судна для тіньового флоту РФ купували у Європі та передавали у нейтральних водах

Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угруповання, яке допомагало Росії обходити міжнародні санкції та забезпечувало поставки кораблів для так званого «тіньового флоту» РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, до складу угруповання входили громадяни України та іноземці. Як встановили правоохоронці, фігуранти займалися пошуком і купівлею морських суден у країнах Європи. Також вони забезпечували юридичний супровід угод та підбір екіпажів.

Після оформлення судна виходили у відкрите море, де вимикали навігаційно-локаційне обладнання та прямували до визначених точок у нейтральних водах. Там кораблі таємно передавали російській стороні.

У СБУ зазначають, що Росія використовує ці судна для забезпечення роботи нафтової галузі та перевезення ресурсів в обхід міжнародних обмежень.

Правоохоронці задокументували поставки буксирів, які російська сторона залучала для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порти.

Одного з учасників схеми затримали на території України. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ повідомили, що слідчо-оперативні дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми, зокрема громадян третіх країн. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Раніше служба безпеки України заочно повідомила про підозру керівнику так званої «луганської філії» створеного окупантами підприємства «Залізниці Новоросії», яке забезпечує військові перевезення для російської армії на тимчасово окупованій території Луганщини. 

Російський ринок облігацій наблизився до хвилі банкрутств
СБУ викрила міжнародну схему постачання кораблів для РФ
Різка зміна планів США. Пентагон скасував перекидання військ до Польщі
СБУ оголосила підозру очільнику «залізниці Новоросії»
Економіка РФ опинилася під загрозою після нових планів Кремля
Британія виставляє на аукціон лист принцеси Діани про її таємну мрію

