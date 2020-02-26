  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Білорусі стартує Чемпіонат Європи з біатлону

    • Розсилка
    Раубічі - місце реабілітації - У Білорусі стартує Чемпіонат Європи з біатлону
    Раубічі - місце реабілітації

    Після провалу на Чемпіонаті світу українці мають реабілітуватись на Євро, щоб і далі отримувать мільйони з держбюджету

    Спочатку прймати турнір мала Естонія, але там пропав сніг. Він знайшовся у сусідній Білорусі, де підлеглі Лукашенка мали старі запаси. Тому біатлонне Євро переїхало до Раубічів.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як розподілилося державне фінансування між видами спорту в 2020-му

    У середу, 26 лютого, чемпіонат візьме старт одразу довма гонками.

    У перший день змагань пройдуть суперспринти у чоловіків і жінок. Шестеро чоловіків та шестеро жінок від України стартуватимуть у кваліфікаціях суперспринту.

    Чоловіки:

    • 7 - Дмитро Підручний
    • 26 - Артем Прима
    • 64 - Богдан Цимбал
    • 66 - Сергій Семенов
    • 93 - Антон Дудченко
    • 118 - Руслан Ткаленко

    Жінки:

    • 26 - Олена Підгрушна
    • 31 - Валентина Семеренко
    • 46 - Віта Семеренко
    • 69 - Юлія Журавок
    • 78 - Анастасія Меркушина
    • 98 - Дар’я Блашко.

    За підсумками кваліфікаційних перегонів до фіналу пройдуть 30 кращих, які розіграють перші комплекти нагород континенту.

    Старт кваліфікацій буде даний сьогодні о 12:00 і 14:00, а фінальні заїзди — ближче до вечора.

    Білорусь біатлон Олена Підгрушна Артем Прима Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Володимир Бринзак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ