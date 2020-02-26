У Білорусі стартує Чемпіонат Європи з біатлону
Раубічі - місце реабілітації
Після провалу на Чемпіонаті світу українці мають реабілітуватись на Євро, щоб і далі отримувать мільйони з держбюджету
Спочатку прймати турнір мала Естонія, але там пропав сніг. Він знайшовся у сусідній Білорусі, де підлеглі Лукашенка мали старі запаси. Тому біатлонне Євро переїхало до Раубічів.
У середу, 26 лютого, чемпіонат візьме старт одразу довма гонками.
У перший день змагань пройдуть суперспринти у чоловіків і жінок. Шестеро чоловіків та шестеро жінок від України стартуватимуть у кваліфікаціях суперспринту.
Чоловіки:
- 7 - Дмитро Підручний
- 26 - Артем Прима
- 64 - Богдан Цимбал
- 66 - Сергій Семенов
- 93 - Антон Дудченко
- 118 - Руслан Ткаленко
Жінки:
- 26 - Олена Підгрушна
- 31 - Валентина Семеренко
- 46 - Віта Семеренко
- 69 - Юлія Журавок
- 78 - Анастасія Меркушина
- 98 - Дар’я Блашко.
За підсумками кваліфікаційних перегонів до фіналу пройдуть 30 кращих, які розіграють перші комплекти нагород континенту.
Старт кваліфікацій буде даний сьогодні о 12:00 і 14:00, а фінальні заїзди — ближче до вечора.