У Білорусі стартує Чемпіонат Європи з біатлону



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Раубічі - місце реабілітації

Після провалу на Чемпіонаті світу українці мають реабілітуватись на Євро, щоб і далі отримувать мільйони з держбюджету

Спочатку прймати турнір мала Естонія, але там пропав сніг. Він знайшовся у сусідній Білорусі, де підлеглі Лукашенка мали старі запаси. Тому біатлонне Євро переїхало до Раубічів.

У середу, 26 лютого, чемпіонат візьме старт одразу довма гонками.

У перший день змагань пройдуть суперспринти у чоловіків і жінок. Шестеро чоловіків та шестеро жінок від України стартуватимуть у кваліфікаціях суперспринту.

Чоловіки:

7 - Дмитро Підручний

26 - Артем Прима

64 - Богдан Цимбал

66 - Сергій Семенов

93 - Антон Дудченко

118 - Руслан Ткаленко

Жінки:

26 - Олена Підгрушна

31 - Валентина Семеренко

46 - Віта Семеренко

69 - Юлія Журавок

78 - Анастасія Меркушина

98 - Дар’я Блашко.

За підсумками кваліфікаційних перегонів до фіналу пройдуть 30 кращих, які розіграють перші комплекти нагород континенту.

Старт кваліфікацій буде даний сьогодні о 12:00 і 14:00, а фінальні заїзди — ближче до вечора.