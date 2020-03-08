Чоловічий мас-старт: Підручний до останнього змагався за бронзу



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Український дует достойно показав себе у гонках без глядачів biathlon.com.ua

Дмитро Підручний фінішував четвертим завдяки фотофінішу

У неділю, 8 березня, в чеському Нове-Мєсто пройшов чоловічий мас-старт. У топ-30 кращіх біатлоністів світу стартували два українця - Дмитро Підручний (20) та Артем Прима (24)

Українці дуже вдало стартували - ба більше - на першій стрільбі обидва влучили 5 з 5 та пішли на дистинцію 3-м та 6-м відповідно, а швидко програли кілька позицій більш швидким біатлоністам. Лідерство ж захопили норвежці - Крістіансен та брати Бьо.

Стабільність у стрільбі на другому рубежі зберіг лиге Прима, Дмитро Підручний заробив коло штрафу, тим не менше, лідер збірної зберіг місце у топ-10 - став 9, одразу за ним - лідер сезону - Фуркад, Прима йшов шостим. Лідерство ж закхопив німець Кюн.

На стрільбі в стійці Прима заробив два штрафні кола й впав на 11-у позицію, а Підручний закрив усі мішені й став четвертим. В лідери вийшов француз Жаклен з відривом від українця в майже 16 секунд.

Все вирішила остання стрільба - Підручний промазав одного разу, стільки - у Прими.

Підручний став шостим і отримав шанс поборотись за брону. Долю ж золота вирішували двоє - Емільєн Жаклен та Йоганнс Бьо, між якими була дистанція в 4 секунди. Для норвежця це було не відставання - він немов стоячого обійшов француза й помчав на фініш у повній самоті.

Підручний змагався за медаль з 2 суперниками - норвежцем Бьонтегардом та німцем Пайффером. Останній фінішува третім. А долю 4 місця визначав фотофініш. Судді віддали українцю четверте місце, а норвежець став з тим самим часом п'ятим.

Артем Прима завершив гонку 11-м.

Мас-старт - чоловіки - Нове-Мєсто

1. Йоханнес Тінгнес Бьо (1+1+1+0) 39:32,7

2. Емільєн Жаклен (0+0+0+0) +15,1

3. Арнд Пайффер (0+0+0+1) +25,0

4. Дмитро Пидручний (0+1+0+1) +27,9

...

11. Артем Прима (0+0+2+1) +1:08,2