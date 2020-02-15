«Він не мав тут бути, бо мав проблеми з допінгом», - норвежець Бьо про перемогу росіянина на чемпіонаті світу



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Братів Тар'єя та Йоганнеса Бьо обурила перемога російського допінгіста Instagram Тар'єя Бьо

Тар’єй Бьо не став приховувати образи за те, що Міжнародний союз біатлоністів проявляє лояльність до росіян

Після четвертого місця в спринтерській гонці на чемпіонаті світу в італійській Антерсельві норвежець Тар’єй Бьо не приховував розчарування. Причому проїхався він найперше по персоні чемпіона – росіянина Алєксандра Лоґінова, якого підозрювали у порушенні антидопінгових правил ще у 2018 році.

«Ми нічого не можемо тут вдіяти, але він не гідний бути тут, - каже Тар’єй. - Його дискваліфікували за вживання еритропоетину. Дуже складно бути четвертим в гонці, коли золото виграє людина, яку раніше карали за допінг. Мені здається, що це нечесно у ставленні до нас, адже ми боремося чесно.

Сьогодні я отримав олімпійську бронзу через обман російських (через дискваліфікацію Євґєнія Устюгова в Сочі-2014 – «Главком»), але і програв бронзу чемпіонату світу через це ж. Це жахливо, але ми не можемо просто викинути Лоґінова з результатів. Але ми все одно сьогодні будемо святкувати.

Ви знову розраховуєте отримати медаль поштою через шість років?

Ні, про це зараз мова не йде. Він зараз точно чистий. Але раніше він приймав допінг. Ось про це я говорю. Ми сьогодні розраховували на норвезько-французьке протистояння. Я просто говорю чесно, що Лоґінов – обманщик, а я не поважаю людей, які обманюють».

«З огляду на його минуле і те, що на лижні він в цьому сезоні був слабкий, його перемога трохи дивна», - додав молодший брат Тар’єя, найсильніший біатлоніст сучастності Йоганнес Бьо, який у спринті став п’ятим.

Зауважимо, що у змішаній естафеті норвежці з братами Бьо у складі стали чемпіонами світу-2020.