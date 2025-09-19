Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк здобула перемогу у першій грі поєдинку Україна – Італія на Кубку Біллі Джин Кінг

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Костюк здобула перемогу у першій грі поєдинку Україна – Італія на Кубку Біллі Джин Кінг
Костюк продовжує перемагати

Марта Костюк у двох сетах впевнено перемогла Елізабетту Коччаретто

Україна повела у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти чинних чемпіонок турніру Італії. Про це інформує «Главком».

У стартовому матчі півфінального протистояння збірна України здобула перше очко – Марта Костюк у двох сетах впевнено перемогла Елізабетту Коччаретто.

Матч між Костюк та Коччаретто завершився із рахунком 2:0 на користь українки (6:2, 6:3). Марта одразу захопила ініціативу у першій партії, зробивши брейк і довівши сет до перемоги. У другому сеті боротьба була рівною лише на початку, а в підсумку Костюк реалізувала матчпоінт у дев’ятому геймі. Зустріч тривала півтори години.

Таким чином рахунок у півфіналі Україна – Італія став 1:0. Наступний поєдинок проведе перша ракетка України Еліна Світоліна, якій протистоятиме восьма ракетка світу Жасмін Паоліні.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг

У чвертьфіналі наша команда здобула другу перемогу поспіль: Еліна Світоліна у напруженому трисетовому матчі переграла першу ракетку Іспанії Паулу Бадосу.

У стартовій грі протистояння Марта Костюк перемогла Джессіку Бузас-Манейро, вивівши Україну вперед. Тож поєдинок Світоліної з Бадосою міг стати вирішальним у долі чвертьфіналу.

Перший сет видався рівним, але все ж перемогу здобула іспанка: 5:7. У другій партії Еліна захопила ініціативу з перших геймів і впевнено зрівняла рахунок – 6:2.

Драматичним вийшов третій сет: Світоліна швидко повела 4:1, але суперниця відновила паритет. Попри це українка зуміла знову перехопити контроль і реалізувала матчбол із другої спроби – 7:5.

Кубок Біллі Джин Кінг. Чвертьфінал (другий матч)

Паула Бадоса (Іспанія) – Еліна Світоліна (Україна) 7:5, 2:6, 5:7

Рахунок у матчевій дуелі – 2:0 на користь України

Цей результат гарантував українській команді історичний вихід до півфіналу турніру.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу вийшла вперед у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг завдяки перемозі Марти Костюк.

У стартовому поєдинку протистояння українка у двох сетах обіграла іспанку Жессіку Бузас Манейро.

Теги: теніс Марта Костюк Кубок Федерації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні, 09:47
Трамп завітав на відкритий чемпіонат США з тенісу
Уболівальники освистали Трампа на чемпіонаті США з тенісу
8 вересня, 01:23
У 1/8 фіналу Костюк зіграє проти чеської тенісистки Кароліни Мухової
Костюк вперше у кар'єрі вийшла у 1/8 фіналу US Open
30 серпня, 22:51
Андрєєва здивувала своєю поведінкою
Плакала і лупцювала сама себе. Прихильниця Путіна зазнала сенсаційної поразки на US Open
30 серпня, 11:12
Українка допустила 41 невимушену помилку у грі з Бондар
Світоліна зазнала сенсаційної поразки на US Open
26 серпня, 09:44
Суперницею Ястремської у першому колі стала росіянка Павлюченкова
Ястремська програла росіянці у першому колі US Open
25 серпня, 21:09
У жовтні 2011 року Квітова була другою ракеткою світу
Видатна чеська тенісистка провела останній поєдинок у кар'єрі
25 серпня, 19:59
Після матчу Данило Медведєв довго ламав свою ракетку об лавочку
Скандал на US Open: росіянин Медведєв влаштував істерику після сенсаційної поразки
25 серпня, 12:53
Еліна Світоліна 12-й раз виступить на турнірі в Нью-Йорку
US Open: Світоліна, Костюк, Ястремська і Стародубцева отримали суперниць в основній сітці
22 серпня, 10:37

Новини

Костюк здобула перемогу у першій грі поєдинку Україна – Італія на Кубку Біллі Джин Кінг
Костюк здобула перемогу у першій грі поєдинку Україна – Італія на Кубку Біллі Джин Кінг
83-річний Алекс Фергюсон повідомив, що боїться деменції
83-річний Алекс Фергюсон повідомив, що боїться деменції
Ексрадник Суркіса розповів про корупцію в дитячій академії «Динамо»
Ексрадник Суркіса розповів про корупцію в дитячій академії «Динамо»
«Провальний». Лідер збірної України з волейболу прокоментував виступ команди на чемпіонаті світу
«Провальний». Лідер збірної України з волейболу прокоментував виступ команди на чемпіонаті світу
Підручний та Лесюк пропустять чемпіонат України з літнього біатлону
Підручний та Лесюк пропустять чемпіонат України з літнього біатлону
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua