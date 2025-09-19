Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Все вирішить пара. Світоліна програла Паоліні у Кубку Біллі Джин Кінг

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Все вирішить пара. Світоліна програла Паоліні у Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна не змогла вивести Україну до фіналу

Світоліна впевнено стартувала, але зазнала поразки

Еліна Світоліна не змогла здолати Жасмін Паоліні у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

У другому поєдинку матчевої зустрічі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2025 українка Еліна Світоліна поступилася першій ракетці Італії Жасмін Паоліні, і рахунок у протистоянні зрівнявся – 1:1.

Світоліна впевнено стартувала, зробивши два брейки у першому сеті й вигравши партію 6:3. Однак у другому сеті ініціативу перехопила італійка: після серії обмінів брейками Паоліні змогла дотиснути суперницю – 6:4.

У вирішальному сеті боротьба була найбільш напруженою. За рахунку 5:4 на користь Паоліні італійка вийшла подавати на матч і з третьої спроби реалізувала матчбол – 6:4. Загальна тривалість поєдинку склала понад дві години.

Кубок Біллі Джин Кінг. Півфінал (другий матч)

Еліна Світоліна (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:3, 4:6, 4:6

Таким чином рахунок у півфінальній зустрічі став 1:1, і долю виходу до фіналу вирішить парний матч.

Нагадаємо, у стартовому матчі півфінального протистояння збірна України здобула перше очко – Марта Костюк у двох сетах впевнено перемогла Елізабетту Коччаретто.

Матч між Костюк та Коччаретто завершився із рахунком 2:0 на користь українки (6:2, 6:3). Марта одразу захопила ініціативу у першій партії, зробивши брейк і довівши сет до перемоги. У другому сеті боротьба була рівною лише на початку, а в підсумку Костюк реалізувала матчпоінт у дев’ятому геймі. Зустріч тривала півтори години.

До слова, жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг

У чвертьфіналі наша команда здобула другу перемогу поспіль: Еліна Світоліна у напруженому трисетовому матчі переграла першу ракетку Іспанії Паулу Бадосу.

У стартовій грі протистояння Марта Костюк перемогла Джессіку Бузас-Манейро, вивівши Україну вперед. Тож поєдинок Світоліної з Бадосою міг стати вирішальним у долі чвертьфіналу.

Перший сет видався рівним, але все ж перемогу здобула іспанка: 5:7. У другій партії Еліна захопила ініціативу з перших геймів і впевнено зрівняла рахунок – 6:2.

Драматичним вийшов третій сет: Світоліна швидко повела 4:1, але суперниця відновила паритет. Попри це українка зуміла знову перехопити контроль і реалізувала матчбол із другої спроби – 7:5.

Кубок Біллі Джин Кінг. Чвертьфінал (другий матч)

Паула Бадоса (Іспанія) – Еліна Світоліна (Україна) 7:5, 2:6, 5:7

Рахунок у матчевій дуелі – 2:0 на користь України

Цей результат гарантував українській команді історичний вихід до півфіналу турніру.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу вийшла вперед у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг завдяки перемозі Марти Костюк.

У стартовому поєдинку протистояння українка у двох сетах обіграла іспанку Жессіку Бузас Манейро.

Теги: Джасмін Паоліні Еліна Світоліна теніс Кубок Федерації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костюк продовжує перемагати
Костюк здобула перемогу у першій грі поєдинку Україна – Італія на Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні, 13:53
Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні, 09:47
Світоліна здобула вирішальну перемогу для України
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник
17 вересня, 17:10
Поєдинок між Костюк і 51-ю ракеткою світу Бузас Манейро відкривав матчеву дуель
Костюк виграла першу гру поєдинку Україна – Іспанія на Кубку Біллі Джин Кінг
17 вересня, 14:23
Україна посідає 41-е місце в оновленому рейтингу націй Кубку Девіса
Збірна України з тенісу дізналася потенційних суперників у Кубку Девіса
17 вересня, 12:29
Костюк стала єдиною українською тенісисткою, яка змогла пройти перше коло US Open
Костюк пробилася до третього кола US Open
28 серпня, 22:28
Українка допустила 41 невимушену помилку у грі з Бондар
Світоліна зазнала сенсаційної поразки на US Open
26 серпня, 09:44
Суперницею Ястремської у першому колі стала росіянка Павлюченкова
Ястремська програла росіянці у першому колі US Open
25 серпня, 21:09
Після матчу Данило Медведєв довго ламав свою ракетку об лавочку
Скандал на US Open: росіянин Медведєв влаштував істерику після сенсаційної поразки
25 серпня, 12:53

Новини

«Динамо» відреагувало на резонансні заяви ексрадника Суркіса Кравця
«Динамо» відреагувало на резонансні заяви ексрадника Суркіса Кравця
Все вирішить пара. Світоліна програла Паоліні у Кубку Біллі Джин Кінг
Все вирішить пара. Світоліна програла Паоліні у Кубку Біллі Джин Кінг
«Когось застрелили, на когось напали». Російська легкоатлетка поскаржилася на життя у США
«Когось застрелили, на когось напали». Російська легкоатлетка поскаржилася на життя у США
Ексворотар «Динамо», затриманий біля кордону, міг продовжити кар'єру в Азербайджанi – ЗМІ
Ексворотар «Динамо», затриманий біля кордону, міг продовжити кар'єру в Азербайджанi – ЗМІ
Працюють у щільному режимі. Як українські біатлоністки готуються до Олімпіади
Працюють у щільному режимі. Як українські біатлоністки готуються до Олімпіади
Костюк здобула перемогу у першій грі поєдинку Україна – Італія на Кубку Біллі Джин Кінг
Костюк здобула перемогу у першій грі поєдинку Україна – Італія на Кубку Біллі Джин Кінг

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua