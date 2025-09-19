Все вирішить пара. Світоліна програла Паоліні у Кубку Біллі Джин Кінг

Еліна не змогла вивести Україну до фіналу

Світоліна впевнено стартувала, але зазнала поразки

Еліна Світоліна не змогла здолати Жасмін Паоліні у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

У другому поєдинку матчевої зустрічі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2025 українка Еліна Світоліна поступилася першій ракетці Італії Жасмін Паоліні, і рахунок у протистоянні зрівнявся – 1:1.

Світоліна впевнено стартувала, зробивши два брейки у першому сеті й вигравши партію 6:3. Однак у другому сеті ініціативу перехопила італійка: після серії обмінів брейками Паоліні змогла дотиснути суперницю – 6:4.

У вирішальному сеті боротьба була найбільш напруженою. За рахунку 5:4 на користь Паоліні італійка вийшла подавати на матч і з третьої спроби реалізувала матчбол – 6:4. Загальна тривалість поєдинку склала понад дві години.

Кубок Біллі Джин Кінг. Півфінал (другий матч)

Еліна Світоліна (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:3, 4:6, 4:6

Таким чином рахунок у півфінальній зустрічі став 1:1, і долю виходу до фіналу вирішить парний матч.

Нагадаємо, у стартовому матчі півфінального протистояння збірна України здобула перше очко – Марта Костюк у двох сетах впевнено перемогла Елізабетту Коччаретто.

Матч між Костюк та Коччаретто завершився із рахунком 2:0 на користь українки (6:2, 6:3). Марта одразу захопила ініціативу у першій партії, зробивши брейк і довівши сет до перемоги. У другому сеті боротьба була рівною лише на початку, а в підсумку Костюк реалізувала матчпоінт у дев’ятому геймі. Зустріч тривала півтори години.

До слова, жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

У чвертьфіналі наша команда здобула другу перемогу поспіль: Еліна Світоліна у напруженому трисетовому матчі переграла першу ракетку Іспанії Паулу Бадосу.

У стартовій грі протистояння Марта Костюк перемогла Джессіку Бузас-Манейро, вивівши Україну вперед. Тож поєдинок Світоліної з Бадосою міг стати вирішальним у долі чвертьфіналу.

Перший сет видався рівним, але все ж перемогу здобула іспанка: 5:7. У другій партії Еліна захопила ініціативу з перших геймів і впевнено зрівняла рахунок – 6:2.

Драматичним вийшов третій сет: Світоліна швидко повела 4:1, але суперниця відновила паритет. Попри це українка зуміла знову перехопити контроль і реалізувала матчбол із другої спроби – 7:5.

Кубок Біллі Джин Кінг. Чвертьфінал (другий матч)

Паула Бадоса (Іспанія) – Еліна Світоліна (Україна) 7:5, 2:6, 5:7

Рахунок у матчевій дуелі – 2:0 на користь України

Цей результат гарантував українській команді історичний вихід до півфіналу турніру.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу вийшла вперед у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг завдяки перемозі Марти Костюк.

У стартовому поєдинку протистояння українка у двох сетах обіграла іспанку Жессіку Бузас Манейро.