Україна вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник

У чвертьфіналі Україна здолала Іспанію

Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

У чвертьфіналі наша команда здобула другу перемогу поспіль: Еліна Світоліна у напруженому трисетовому матчі переграла першу ракетку Іспанії Паулу Бадосу.

У стартовій грі протистояння Марта Костюк перемогла Джессіку Бузас-Манейро, вивівши Україну вперед. Тож поєдинок Світоліної з Бадосою міг стати вирішальним у долі чвертьфіналу.

Перший сет видався рівним, але все ж перемогу здобула іспанка: 5:7. У другій партії Еліна захопила ініціативу з перших геймів і впевнено зрівняла рахунок – 6:2.

Драматичним вийшов третій сет: Світоліна швидко повела 4:1, але суперниця відновила паритет. Попри це українка зуміла знову перехопити контроль і реалізувала матчбол із другої спроби – 7:5.

Кубок Біллі Джин Кінг. Чвертьфінал (другий матч)

Паула Бадоса (Іспанія) — Еліна Світоліна (Україна) 7:5, 2:6, 5:7

Рахунок у матчевій дуелі – 2:0 на користь України

Цей результат гарантував українській команді історичний вихід до півфіналу турніру.

У 1/2 фіналу наші дівчата зіграють з Італією.

У стартовому поєдинку протистояння українка у двох сетах обіграла іспанку Жессіку Бузас Манейро.