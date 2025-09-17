Україна вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник
У чвертьфіналі Україна здолала Іспанію
Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».
У чвертьфіналі наша команда здобула другу перемогу поспіль: Еліна Світоліна у напруженому трисетовому матчі переграла першу ракетку Іспанії Паулу Бадосу.
У стартовій грі протистояння Марта Костюк перемогла Джессіку Бузас-Манейро, вивівши Україну вперед. Тож поєдинок Світоліної з Бадосою міг стати вирішальним у долі чвертьфіналу.
Перший сет видався рівним, але все ж перемогу здобула іспанка: 5:7. У другій партії Еліна захопила ініціативу з перших геймів і впевнено зрівняла рахунок – 6:2.
Драматичним вийшов третій сет: Світоліна швидко повела 4:1, але суперниця відновила паритет. Попри це українка зуміла знову перехопити контроль і реалізувала матчбол із другої спроби – 7:5.
Кубок Біллі Джин Кінг. Чвертьфінал (другий матч)
Паула Бадоса (Іспанія) — Еліна Світоліна (Україна) 7:5, 2:6, 5:7
Рахунок у матчевій дуелі – 2:0 на користь України
Цей результат гарантував українській команді історичний вихід до півфіналу турніру.
У 1/2 фіналу наші дівчата зіграють з Італією.
Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу вийшла вперед у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг завдяки перемозі Марти Костюк.
У стартовому поєдинку протистояння українка у двох сетах обіграла іспанку Жессіку Бузас Манейро.
