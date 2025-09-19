Головна Спорт Новини
Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубку Біллі Джин Кінг

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Переможець гри Україна – Італії у фіналі турніру зіграє з переможцем іншого півфіналу США – Велика Британія

Сьогодні, 19 вересня, жіноча збірна України з тенісу в китайському місті Шеньчжень зіграє півфінальний поєдинок Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок Україна – Італії розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Де дивитися гру Україна – Італії

Трансляція матчу відбудеться на YouTube Setanta Sports. Також гру можна буде переглянути на телеканалі SetantaSports+, а також на платформі setantasports.com.

Зустріч складається з трьох поєдинків (два одиночних матчі та один парний за потреби).

Переможець гри Україна – Італії у фіналі турніру зіграє з переможцем іншого півфіналу США – Велика Британія.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг

У чвертьфіналі наша команда здобула другу перемогу поспіль: Еліна Світоліна у напруженому трисетовому матчі переграла першу ракетку Іспанії Паулу Бадосу.

У стартовій грі протистояння Марта Костюк перемогла Джессіку Бузас-Манейро, вивівши Україну вперед. Тож поєдинок Світоліної з Бадосою міг стати вирішальним у долі чвертьфіналу.

Перший сет видався рівним, але все ж перемогу здобула іспанка: 5:7. У другій партії Еліна захопила ініціативу з перших геймів і впевнено зрівняла рахунок – 6:2.

Драматичним вийшов третій сет: Світоліна швидко повела 4:1, але суперниця відновила паритет. Попри це українка зуміла знову перехопити контроль і реалізувала матчбол із другої спроби – 7:5.

Кубок Біллі Джин Кінг. Чвертьфінал (другий матч)

Паула Бадоса (Іспанія) — Еліна Світоліна (Україна) 7:5, 2:6, 5:7

Рахунок у матчевій дуелі – 2:0 на користь України

Цей результат гарантував українській команді історичний вихід до півфіналу турніру.

У 1/2 фіналу наші дівчата зіграють з Італією.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу вийшла вперед у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг завдяки перемозі Марти Костюк.

У стартовому поєдинку протистояння українка у двох сетах обіграла іспанку Жессіку Бузас Манейро.

