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Чому російські атлети, які підтримують злочини Путіна, не під санкціями? Відповідь Мінспорту шокує

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чому російські атлети, які підтримують злочини Путіна, не під санкціями? Відповідь Мінспорту шокує
Російський борець Байдусов під час незаконного перебування на території анексованого Криму
Джерело: Base of Ukrainian sports

Міністерство молоді і спорту України пише відписки і не вносить в санкційні списки росіян, що підтримують Путіна і війну

Українська влада вперто не помічає спортсменів РФ, які публічно підтримують військову агресію проти України. Міністерство молоді та спорту замість покарання російських спортсменів-терористів пише «відписки», аби лише не займатися цим питанням. Про це стало відомо «Главкому». 

На цей момент список спортсменів, які перебувають під санкціями, є мізерним – усього-на-всього 60 чинних та колишніх спортсменів, спортивних функціонерів. Абсолютно очевидно, що ця кількість є недостатньою – підтримують війну та відкрито про це говорять набагато більше російських спортивних зірок, але очільники українського спорту чомусь не хочуть помічати їх. 

Редактор телеграм-каналу Base of Ukrainian sports Ілля Мандебура надіслав звернення щодо російських борців, які незаконно відвідували Крим, одразу до двох установ – до Представництва президента України в Автономній Республіці Крим та до Міністерства молоді та спорту.

Скріншот звернення до Міністерства молоді та спорту
Скріншот звернення до Міністерства молоді та спорту

Обидві установи надали відповіді, які мали діаметрально різні забарвлення. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим відповів, що «викладена у зверненні інформація заслуговує на увагу та врахована у поточної діяльності Представництва та інших зацікавлених органів виконавчої влади та правоохоронних структур України».

(для перегляду – натисніть на документ)

Міністерство молоді та спорту вирішило ж просто залишити звернення без розгляду через його неналежне оформлення. Тобто, замість того, щоб бути лідером процесу покарання російських спортсменів-терористів, ця структура, отримавши інформацію та фото докази на її підтвердження, пише «відписки», аби лише не займатися цим питанням.

(для перегляду – натисніть на документ)

Проте втрачений час наразі працює проти України. Складається враження, що процес покарання російських спортсменів, які підтримують війну, цікавить лише вболівальників та поодинокі ЗМІ.

Нагадаємо, що це питання регулярно піднімає «Главком». Український спортивний ресурс Tribuna створив базу таких спортсменів та закликає прихильників спорту відправляти інформацію для її наповнення. Лише ця база містить перелік з понад ніж 220 російських спортивних діячів, які прямо чи опосередковано підтримали російську агресію проти України.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет не полишає спроб повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

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