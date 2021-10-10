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    Видовищний бій: Ф'юрі нокаутував Вайлдера й захистив титул WBC

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    Тайсон Ф'юрі захистив пояс WBC - Видовищний бій: Ф'юрі нокаутував Вайлдера й захистив титул WBC
    Тайсон Ф'юрі захистив пояс WBC
    Фото з відкритих джерел

    Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді

    Фантастичний бій видали Тайсон Ф’юрі і Деонтей Вайлдер в третьому поєдинку за пояс WBC у надважкій категорії. Чемпіон з Великої Британії ледве не поступився, але в підсумку захистив титул.

    Вайлдер розпочав активніше. Пробивав по корпусу, намагався змусити Ф’юрі опустити руки. Той не піддавався, а в третьому раунді розрядив гармату. Влучив у скроню і Деонтей впав. Рефері відкрив рахунок і, здавалося, бій закінчиться. Але американець зумів опанувати себе. В четвертому раунді ходив, наче п’яний. В це повірив і Ф’юрі. І пропустив двічі. Падав на канвас, але піднімався.

    Що цікаво, британець дуже швидко відновився. Вів бій і, здавалося, виб’є життя з тіла претендента. Проте Вайлдер тримався з останніх сил, а в десятому раунді зумів провести контратаку. Голова Тайсона хиталася, але тримала тіло на ногах. Гонг дав йому перепочинок.

    А в 11 раунді він добив Деонтея. У того просто не було вже сил. Кілька ударів і він впав з повною відсутністю бажання підійматися. Ф’юрі захистив титул чемпіона за версією WBC. Очевидно, тепер Тайсон чекатиме суперника після бою Ентоні Джошуа з Олександром Усиком, який володіє чемпіонськими поясами в інших вагових категоріях.

    Суддівські оцінки на момент нокауту:

    3_37

    Детальніше: Ф’юрі – Вайлдер: онлайн-трансляція чемпіонського бою.

    Раніше Українець Вихрист нокаутував суперника перед боєм Ф`юрі – Вайлдер (відео).

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер
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    Видовищний бій: Ф'юрі нокаутував Вайлдера й захистив титул WBC