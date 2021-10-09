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    Гру збірної у відборі до чемпіонату світу з Фінляндією зробили ветерани

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    На рахунку Ярмоленка в грі з фінами - гол і результативна передача - Гру збірної у відборі до чемпіонату світу з Фінляндією зробили ветерани
    На рахунку Ярмоленка в грі з фінами - гол і результативна передача
    Фото з відкритих джерел

    П’ятов провів ювілейний матч, Ярмоленко забив і зробив гольову передачу

    Збірна України нарешті здобула перемогу в кваліфікації чемпіонату світу. В Гельсінки вона перемогла Фінляндію – 2:1. Найкращими у матчі стали ветерани Андрій П’ятов і Андрій Ярмоленко. Воротар кілька разів виручив команду, витягнувши м’ячі з кутів воріт, а нападник відкрив рахунок і розпочав гольову атаку.

    П’ятов провів 100-й матч за збірну. Його дебют припав на 2007 рік. Таким чином, для ювілейного матчу вій йшов 14 років. Стільки ж ігор зіграв за національну команду Руслан Ротань. Більше голкіпера грали за збірну Андрій Ярмоленко – 102 матчі, Андрій Шевченко – 111, Анатолій Тимощук – 144.

    «Нарешті ми перемогли. Хочу привітати вболівальників, тренерський штаб, гравців. Була важка гра, але ми здобули важливі три очка, – сказав пясля матчу Ярмоленко. – Після гри з Францією я сказав, що з правої заб'ю десь тоді, коли буде близько сорока років. Забив трішки раніше. Буду працювати, можливо, ще й головою заб'ю».

    12 жовтня збірна України зустрінеться у Львові з Боснією і Герцеговиною.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Гру збірної у відборі до чемпіонату світу з Фінляндією зробили ветерани