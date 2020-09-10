Чотириразовий чемпіон світу з Формули-1 продовжить кар'єру в новій команді



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Іменитий пілот Формули-1 Феттель Twitter команди Рейсінг пойнт

У нинішньому сезоні Феттель не входить до топ-10 пілотів загального заліку Формули-1

Пілот Формули-1 німець Себастьян Феттель змінив «Феррарі» на «Астон Мартін». В новій стайні спортсмен розпочне виступи з сезону 2021 року.

У 2021 році Феттель буде виступати за «Астон Мартін» (зараз команда називається «Рейсінг Пойнт»).

«Я радий нарешті поділитися цією захоплюючою новиною про моє майбутнє. Я дуже пишаюся тим, що в 2021 році стану водієм Aston Martin. Це нова пригода для мене з воістину легендарною автомобільною компанією. Я вражений результатами, досягнутими командою в цьому році, і я вірю, що наше майбутнє виглядає ще кращим. Я як і раніше дуже люблю Формулу 1, і моя єдина мотивація - ганятися в перших рядах стартової решітки. Зробити це з Aston Martin буде величезним привілеєм», - наголосив німець.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1) 10 Сен 2020 в 12:02 PDT

Зазначимо, що Феттель виступає в «Формулі-1» з 2007 року (у «Феррарі» з 2015 року). У складі команди «Ред Булл» він чотири рази поспіль перемагав в чемпіонаті світу з автоперегонів Формула-1 (c 2010 по 2013 рік).

Додамо також, у нинішньому сезоні Феттель займає в загальному заліку Формули-1 лише 13-е місце, набравши в восьми гонках 16 очок.