У статусі андердоґа: анонс матчу «Челсі» - «Динамо»

У 2015-му Віталій Буяльський і Еден Азар уже протистояли одне одному talkSPORT

Становище динамівців у грі з ґрандом англійської Прем’єр-ліги ускладнюється кадровими труднощами киян

У ту мить, коли в команду не вірить ніхто, важливо, щоб команда бода сама повірила в себе. Київське «Динамо» поїхало до Лондона, на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи в статусі безнадійного аутсайдера. Звичайно, цей статус був киянам забезпечений відразу після того, як жеребкування відбулося. Однак тоді ще залишалися ілюзії, що «Челсі» переживає кризу. І своя логіка в тому була, адже впродовж лютого «аристократи» примудрилися поступитися 0:4 посередньому «Борнмуту», 0:6 «Манчестер Сіті» в Прем’єр-лізі і 0:2 «Манчестер Юнайтед» в 1/8 фіналу Кубка Англії.

Фінал Кубка Англійської ліги тим же «Сіті» «Челсі» програв уже після того, як результати жеребкування в Лізі Європи стали відомі. При цьому ситуація ускладнювалася навіть не стільки самим фактом поразки, скільки конфліктом, який трапився наприкінці додаткового часу, коли тренер Мауріціо Саррі збирався випустити на серію пенальті замість Кепи Аррізабалаґи запасного голкіпера Віллі Кабальєро. Проте іспанець відмовився піти з поля категорично. Перепалка на очах телекамер тривала впродовж двох хвилин й урешті Кепа на полі залишився і серію пенальті програв.

На наступний матч — дербі проти «Тоттнема» - Саррі іспанця не випустив. Напередодні гри говорили, що в разі поразки італієць залишить свою посаду. Та попри те, що скандал навколо Аррізабалаґи розділив колектив на два табори, «аристократи» принципового суперника перемогли 2:0. Саррі роботу зберіг, а через тиждень зміцнив позиції перемогою над «Фулемом». Та ще й поява у воротах Кепи означала, що конфлікт вичерпано, а отже сподівання на кризу в лавах суперника для «Динамо» більше не є актуальним.

1/8 фіналу Ліги Європи. Перший матч

«Челсі» (Лондон, Англія) - «Динамо» (Київ, Україна)

7 березня 2019 року. 22:00

Лондон. Стадіон «Стемфорд Брідж»

Судді: Вінчіч — Кланчнік, Андраж Ковачіч — Обреновіч, Кайтазовіч (всі — Словенія)

Травмовані: Даніель Дрінквотер — Соль, Дуелунн, Піваріч, Беседін, Буено

Дискваліфікований: Вербіч («Динамо»)

Під загрозою дискваліфікації: Росс Барклі — Кензьора, Гармаш, Буяльський

Орієнтовні склади

«Челсі»: Віллі Кабальєро – Аспілікета (к), Давід Луїс, Андреас Крістенсен, Маркос Алонсо – Нґоло Канте, Лофтус-Чік, Матео Ковачіч – Педро, Іґуаїн, Гадсон-Одої

«Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко — Шепелєв, Сергій Сидорчук — Віктор Циганков, Шапаренко, Буяльський — Русин

Котирування букмекерів:

перемога «Челсі» - 1,29, нічия — 5,5; перемога «Динамо» - 12,5

На передматчевій прес-конференції Мауріціо Саррі висловив задоволення, що дуже добре, що в його команді відсутні травмовані і дискваліфіковані футболісти. На тлі проблем, які є в білоруського колеги італійця ці слова виглядають майже злорадством. Бо мало того, що кияни ще після зимового антракту входили в сезон з переповненим лазаретом, так ще й, ледь дебютувавши у складі «біло-синіх», травму плеча в матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги проти «Десни» отримав іспанський нападник Фран Соль. За свіжою інформацією, він вибув до кінця сезону. Відповідно проблема нападника, яка кілька тижнів виглядала вирішеною, стала гострішою, ніж навіть уявлялася.

Динамівці на полі «Стемфорд Бріджу» за добу до матчу. Фото - офіційний сайт «Динамо»

Інший центрфорвард «Динамо» Артем Беседін в лазареті і повернеться в обойму приблизно у квітні. Словенець Беньямін Вербіч, який часто закривав проблемну позицію восени, пропускає перший матч з «Челсі» через перебір попереджень. А отже від безвиході Олександр Хацкевич наважився на небачений для себе досі крок: на передматчевій прес-конференції він прямо сказав, що попереду гратиме Назарій Русин. З заміною Вербічу на лівому фланзі атаки варіанти існують, а тому інтригу тренер зберіг. Вочевидь Хацкевич обиратиме між Віталієм Буяльським, який грав на цьому місці в Чернігові і Сідклеєм, який наразі з’являється на полі вкрай рідко.

Серед інших позицій можливі різні варіанти з партнером Микити Бурди по парі центральних оборонців. Угорець Тамаш Кадар вже відновився після травми і навіть вийшов на поле в кінцівці матчу проти «Десни». З іншого боку, надійністю останнім часом відзначається Артем Шабанов, котрий попервах угорця замінював. Виглядає, що потреби шукати від добра добра у Хацкевича немає.

Мауріціо Саррі ж у свою чергу майже напевне застосує принцип ротації складу. Боротьба за лігочемпіонське місце в чемпіонаті Англії іншого вибору не залишає. Найближчої неділі, 10 лютого, лондонці зіграють проти «Вулвергемптона» і то буде чергова зустріч із числа тих, в яких очків команда, яка іде наразі в таблиці шостою, права втрачати не має.

Питання лише в тому, наскільки нинішня ротація буде суттєвою. Скажімо, що у воротах зіграє Віллі Кабальєро, сумнівів немає. Аргентинець і до згадуваного інциденту з Аррізабалаґою стабільно грав у решті турнірів, крім Прем’єр-ліги. Також треба очікувати, що в центрі оборони вийде номінально основний стоппер Давід Луїс, котрий попередній матч з «Фулемом» пропускав. А ось у парі з бразильцем найімовірніше гратиме хтось із звичних бійців — радше Андреас Крістенсен, котрий грає менше, ніж Антоніо Рюдіґер. Досвідчений Ґері Кегілл лише нещодавно почав тренуватися після тривалого перебування в лазареті. Сумнівно, що Саррі поставить його до складу так швидко. Те саме стосується й крайнього оборонця Давіде Заппакости.

А ось у середині поля тренер «Челсі» цілком може довірити не завжди основному, проте дуже кваліфікованому Рубенові Лофтусу-Чіку. Не виключено, отримає перепочинок осьовий для Саррі виконавець середини поля Жоржіньо.

Півфінал Ліги Європи-2014/2015. Як тоді Ґонсало Іґуаїн не старався, але пробити воротаря «Дніпра» Дениса Бойка не зумів. Фото - Tribuna.com

З атакувальною ланкою варіантів теж немало. Скажімо, натякав Саррі на передматчевій прес-конференції, що може з’явитися на полі 18-річний талант Каллум Гадсон-Одої. Є підозра, що натякав не спроста. Очевидно лишень одне: попереду має грати Ґонсало Іґуаїн, а не відверто здеградований впродовж останніх кількох місяців Олів’є Жиру. Якщо аргентинець буде на полі, то протистояння з воротарем киян Денисом Бойком обіцяє бути однією з родзинок цієї зустрічі. Адже чотири роки ці футболісти сходилися одне проти одного в півфіналі Ліги Європи. І тоді саме фантастична гра голкіпера «Дніпра» Бойка залишила форварда «Наполі» Іґуаїна, який мав чимало моментів забити, але не відзначився жодним голом, з носом.

Чи зможе Денис впоратися з зірковим аргентинцем ще раз? Принаймні, на попередній стадії саме надійна гра Бойка в грі-відповіді проти «Олімпіакоса» стала запорукою виходу «Динамо» до наступного раунду. І в тому теж є свій символізм, бо чотири роки тому Бойко разом з «Дніпром» розпочинав плей-оф, який закінчився фіналом Ліги Європи, саме з цього грецького клубу.