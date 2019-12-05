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    Новини

    Українка вийшла до фіналу чемпіонату Європи з плавання

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    Чи вдастсья київській плавчині піднятися на подіум континентальної першості - дізнаємось сьогодні ввечері - Українка вийшла до фіналу чемпіонату Європи з плавання
    Чи вдастсья київській плавчині піднятися на подіум континентальної першості - дізнаємось сьогодні ввечері

    Дарина Зевіна змагатиметься за медалі на дистанції 100м брасом

    На чемпіонат Європи з плавання, що проходить у Глазго, маємо першого фіналіста від України. Єдина жінка в національній збірній, 26-річна киянка Дарина Зевіна, успішно подолала півфінальну стадію, і з шостим часом 57.47 сек, пройшла до фіналу. Розіграш медалей у цій дисципліні відбудеться вже сьогодні ввечері.

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    Резльтати виступу жінок у півфіналі чемпіонату Європи на дистанції 100 м брасом

     А в ранковій програмі  на українських чоловіків чекають кваліфікаційні запливи - Микита Коптєлов виступить на дистанції 200 м брасом, Бодан Касьян – 100 м брасом, а Михайло Романчук – 1500 м вільним стилем.
    чемпіонат Європи плавання Михайло Романчук Микита Коптєлов
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