Юна українка Марта Костюк зіграла в одній команді з Вінус Вільямс



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Марта Костюк пишається, що змогла пограти поряд із Вінус Вільямс wtt.com

Наша тенісистка пишається, що грала поряд із легендою

Українська тенісистка Марта Костюк на виставковому турнірі World Team Tennis в США зіграла в парі зі знаменитою Вінус Вільямс e складі команди Washington Kastles.

17-річна Костюк і знаменита американка програли команді New York Empires, в складі якої проти них зіграли бельгійка Кірстен Фліпкенс і Хосе Мартінес з Іспанії з рахунком 3: 5.

«Це дійсно дуже, дуже чудово, що я змогла розділити цей корт з Вінус. Це чудовий досвід. Це такий привілей, для мене велика честь бути частиною цієї команди, в якій вона грає. У нас одна і та ж робота – вона також тенісиста, вона така ж людина, як і всі інші, коли ми збираємося разом. Знаю, що вона буде виступати і на наступному тижні теж, тому це чудово, це відмінна нагода для мене», - каже Костюк.

Днем раніше Марта Костюк проти команди Springfield Lasers обіграла росіянку Анну Блінкову (5:4) і принесла очки своїй команді.

Також напередодні українка в парі з Кейтлін Крістіан виграла у дуету Ебіґейл Спьорс і Анни Блінкової (5:3).

Напередодні ж на Wimbledon Марта не змогла вийти в основну сітку, поступившись у кваліфікації турніру.

Джерело: Великий теніс України