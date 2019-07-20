Юна українка Марта Костюк зіграла в одній команді з Вінус Вільямс
Наша тенісистка пишається, що грала поряд із легендою
Українська тенісистка Марта Костюк на виставковому турнірі World Team Tennis в США зіграла в парі зі знаменитою Вінус Вільямс e складі команди Washington Kastles.
17-річна Костюк і знаменита американка програли команді New York Empires, в складі якої проти них зіграли бельгійка Кірстен Фліпкенс і Хосе Мартінес з Іспанії з рахунком 3: 5.
«Це дійсно дуже, дуже чудово, що я змогла розділити цей корт з Вінус. Це чудовий досвід. Це такий привілей, для мене велика честь бути частиною цієї команди, в якій вона грає. У нас одна і та ж робота – вона також тенісиста, вона така ж людина, як і всі інші, коли ми збираємося разом. Знаю, що вона буде виступати і на наступному тижні теж, тому це чудово, це відмінна нагода для мене», - каже Костюк.
Днем раніше Марта Костюк проти команди Springfield Lasers обіграла росіянку Анну Блінкову (5:4) і принесла очки своїй команді.
Також напередодні українка в парі з Кейтлін Крістіан виграла у дуету Ебіґейл Спьорс і Анни Блінкової (5:3).
Напередодні ж на Wimbledon Марта не змогла вийти в основну сітку, поступившись у кваліфікації турніру.
Джерело: Великий теніс України