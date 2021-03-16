Де дивитися матч «Манчестер Сіті» - «Боруссія» М у Лізі чемпіонів

Команда Хосепа Гвардіоли має не втратити перевагу в два голи

У грі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів менхенгладбахській «Боруссії» треба вирішити надскладне завдання. Німецький клуб поступився «Манчестер Сіті» на своєму полі – 0:2, тож в гостях їм треба забивати не менше разів, ніж це зробив суперник у лютому. Здійснити подібне цього сезону вдалося лише двом командам. На «Етіхад» перемагали лише «Лестер» (2:5), та «Манчестер Юнайтед». Тож прецеденти є. Інша справа, що «Боруссія» нині перебуває не в найкращому стані. Від тієї команди, що трощила «Шахтар» на груповому етапі, не залишилося й сліду.

«Боруссія» останній раз перемагала в Бундеслізі ще 22 січня. Крайні 5 матчів «жеребці» програли і майже втратили шанси потрапити до єврокубків наступного сезону.

«Манчестер Сіті», в свою чергу, б’є всіх. І йде на рекорд для англійських команд, намагаючись виграти всі 4 турніри, в яких бере участь. Щоправда, за таке припущення Олександр Зінченко отримав на горіхи від тренера Хосепа Гвардіоли, проти, як кажуть, з пісні слов не викиинеш.

Команди провели між собою сім матчів: чотири перемоги на рахунку «Сіті», двічі була зафіксована нічия, один поєдинок виграла «Боруссія».

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться 16 березня о 22:00, можна буде подивитися на телеканалі «Футбол 2» і Медіасервісі MEGOGO.



