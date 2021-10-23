Де дивитися матчі «Ворскла» – «Шахтар», «Динамо» – «Дніпро-1»

В разі перемоги в матчі туру чемпіонату України полтавці випередять «гірників» у турнірній таблиці

Донецький «Шахтар», який на тижні був розгромлений «Реалом» у Лізі чемпіонів, ризикує втратити другий рядок в турнірній таблиці чемпіонату України. 23 жовтня в 12-му турі «гірники» зустрінуться в гостях з «Ворсклою», яка поступається команді Роберто Де Дзербі двома очками. Гру покаже телеканал «Футбол 1», початок – о 17:00.

Лідер, київське «Динамо», 24 жовтня прийме «Дніпро-1». Матч транслюватиметься на каналі «2+2», Початок – о 17:00.

Тим часом два матчі 12-го туру вже завершилися. «Металіст» розгромив «Інгулець» – 4:0, а «Десна» розійшлася миром з «Олександрією» – 1:1.

Турнірна таблиця