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    Де дивитися матчі «Ворскла» – «Шахтар», «Динамо» – «Дніпро-1»

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    Полтавці мають шанс вийти на друге місце в чемпіонаті - Де дивитися матчі «Ворскла» – «Шахтар», «Динамо» – «Дніпро-1»
    Полтавці мають шанс вийти на друге місце в чемпіонаті
    Фото: ФК Ворскла

    В разі перемоги в матчі туру чемпіонату України полтавці випередять «гірників» у турнірній таблиці

    Донецький «Шахтар», який на тижні був розгромлений «Реалом» у Лізі чемпіонів, ризикує втратити другий рядок в турнірній таблиці чемпіонату України. 23 жовтня в 12-му турі «гірники» зустрінуться в гостях з «Ворсклою», яка поступається команді Роберто Де Дзербі двома очками. Гру покаже телеканал «Футбол 1», початок – о 17:00.

    Лідер, київське «Динамо», 24 жовтня прийме «Дніпро-1». Матч транслюватиметься на каналі «2+2», Початок – о 17:00.

    Тим часом два матчі 12-го туру вже завершилися. «Металіст» розгромив «Інгулець» – 4:0, а «Десна» розійшлася миром з «Олександрією» – 1:1.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Де дивитися матчі «Ворскла» – «Шахтар», «Динамо» – «Дніпро-1»