Де дивитися жеребкування Ліги націй

16 грудня у швейцарському Ньоні сформують групи третього розіграшу турніру

Сьогодні, 16 грудня, в швейцарському Ньоні розпочнеться жеребкування третього розіграшу Ліги націй.

Збірна України через технічну поразку в скасованому матчі зі Швейцарією вилетіла з групи А і посіяна в дивізіоні В в першому кошику. Разом з нашою командою до нього потрапили Швеція, Боснія і Герцеговина та Ісландія. Тож з цими збірними, а також країною-окупантом Росією, в одну групу національна збірна України не потрапить.

З другого «кошика» суперником українців стане Фінляндія, Норвегія або Шотландія, з третього – Ізраїль, Румунія, Сербія або Ірландія, з четвертого – Словенія, Чорногорія, Албанія чи Вірменія.

Нагадаємо, в кожному з дивізіонів А, В та С буде по 16 збірних, які створять чотири групи по чотири команди. Сім збірних, що залишилися, сформують дві групи ліги D.

Матчі першого туру Ліги націй-2022/2023 заплановані на 2-4 червня 2022 року.

«Посів» на жеребкування по дивізіонах

Дивізіон А

«Кошик» 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія.

«Кошик» 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина.

«Кошик» 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія.

«Кошик» 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина.

Дивізіон B

«Кошик» 1: Україна, Швеція, Боснія та Герцеговина, Ісландія.

«Кошик» 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.

«Кошик» 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

«Кошик» 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Дивізіон С

«Кошик» 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія.

«Кошик» 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія.

«Кошик» 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово.

«Кошик» 4: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Гібралтар, Фарерські острови.

Дивізіон D:

«Кошик» 1: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Ліхтенштейн, Мальта.

«Кошик» 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра.

Переможця Ліги націй визначать найсильніші команди гру дивізіону А.

Жеребкування Ліги націй розпочнеться 16 грудня о 19:00. Трансляція – на телеканалі «Футбол 1».



