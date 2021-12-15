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    Збірна України з біатлону втратила лідерів на Кубку світу

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    Олені Білосюк треба піднятися на кілька сходинок в загальному заліку, аби потрапити до мас-старту - Збірна України з біатлону втратила лідерів на Кубку світу
    Олені Білосюк треба піднятися на кілька сходинок в загальному заліку, аби потрапити до мас-старту
    фото з відкритих джерел

    На етапі у французькому Ансі не бігтимуть Дмитро Підручний і Артем Прима

    16 грудня стартує четвертий етап Кубку світу з біатлону. Українська збірна виступить на ньому експериментальним складом, хоча до Олімпіади в Пекіні залишається менше двох місяців. Тренери чоловічої команди вирішили відправити лідерів Дмитра Підручного, Артема Приму, Антона Дудченка і Богдана Цимбала на високогірний збір до Італії. Їх замінять Артем Тищенко, Тарас Лесюк та Руслан Ткаленко.

    В жіночій команді, як і раніше, не знайшлося місць для сестер Семеренко, які бігтимуть на Кубку IBU. Зате є в команді Ольга Абрамова, яка хоч і стріляє вправно, але повільно біжить – в останньому спринті в Гохфільцені з одним промахом вона була на фініші 104-ю.

    Хоч як там було, а вболівати є за кого. В обоймі – Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар’я Блашко та Ірина Петренко.

    Трансляція гонок в Ансі – на «UA:Перший».

    16 грудня: спринт 7,5 км (жінки) 15:15.

    17 грудня: спринт 10 км (чоловіки) 15:15.

    18 грудня: гонка переслідування 10 км (жінки) 13:00. Гонка переслідування 12,5 км (чоловіки) 15:00.

    19 грудня: мас-старт 12,5 км (жінки) 13:45. Мас-старт 15 км (чоловіки) 15:45.

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    Теги: біатлон Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Артем Прима Дмитро Підручний
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    Збірна України з біатлону втратила лідерів на Кубку світу