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    Де дивитися жеребкування стикових матчів до чемпіонату світу з футболу

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    Збірна України 26 листопада отримає суперника в плей-оф чемпіонату світу - Де дивитися жеребкування стикових матчів до чемпіонату світу з футболу
    Збірна України 26 листопада отримає суперника в плей-оф чемпіонату світу
    фото з відкритих джерел

    26 листопада збірна України дізнається, з ким зіграє за право вийти до фінальної частини

    Сьогодні, 26 листопада, в Цюриху відбудеться жеребкування стикових матчів кваліфікації ЧС-2022 у європейській зоні. За три путівки до Катару посперечаються 12 збірних, серед яких і національна команда України.

    Згідно з рейтингом збірних учасники поділені на два кошики. До «сіяних» потрапили Італія, Португалія, Росія, Шотландія, Швеція та Уельс, серед «несіяних» – Україна, Австрія, Чехія, Північна Македонія, Польща та Туреччина. З Росією, нагадаємо, українські футболісти не зустрінуться.

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    Регламент такий: учасники утворюють три шляхи, в рамках кожного з яких будуть зіграні півфінали та фінал. По кошиках спочатку розподілять сіяних, які 24 березня приймуть суперників на власних полях, а потім визначать їхніх суперників. Переможці півфіналів виходять до фіналів (ігри відбудуться 29 березня). Для визначення господарів у фінальних парах проведуть додаткове жеребкування.

    Пряма трансляція жеребкування стикових матчів запланована на телеканалі «Футбол 2». Початок – о 18:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України
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    Де дивитися жеребкування стикових матчів до чемпіонату світу з футболу