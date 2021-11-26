Де дивитися жеребкування стикових матчів до чемпіонату світу з футболу

26 листопада збірна України дізнається, з ким зіграє за право вийти до фінальної частини

Сьогодні, 26 листопада, в Цюриху відбудеться жеребкування стикових матчів кваліфікації ЧС-2022 у європейській зоні. За три путівки до Катару посперечаються 12 збірних, серед яких і національна команда України.

Згідно з рейтингом збірних учасники поділені на два кошики. До «сіяних» потрапили Італія, Португалія, Росія, Шотландія, Швеція та Уельс, серед «несіяних» – Україна, Австрія, Чехія, Північна Македонія, Польща та Туреччина. З Росією, нагадаємо, українські футболісти не зустрінуться.

Регламент такий: учасники утворюють три шляхи, в рамках кожного з яких будуть зіграні півфінали та фінал. По кошиках спочатку розподілять сіяних, які 24 березня приймуть суперників на власних полях, а потім визначать їхніх суперників. Переможці півфіналів виходять до фіналів (ігри відбудуться 29 березня). Для визначення господарів у фінальних парах проведуть додаткове жеребкування.

Пряма трансляція жеребкування стикових матчів запланована на телеканалі «Футбол 2». Початок – о 18:00.