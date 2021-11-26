Ярмоленко забив «Рапіду» і «Вест Гем» вийшов у плей-оф Ліги Європи

Український нападник відкрив рахунок у матчі, а згодом заробив пенальті

Андрій Ярмоленко грає за «Вест Гем» переважно в єврокубках і тут він почувається наче риба у воді. В п’ятому турі Ліги Європи його команда грала у Відні з «Рапідом» і впевнено перемогла – 2:0. Обидва голи створив українець. Спочатку він головою переправив м’яч у ворота після передачі з флангу, а згодом заробив пенальті, який реалізував Нобл.

В паралельному матчі групи Н «Динамо» Загреб і «Генк» завершили матч внічию – 1:1. Таким чином, «Вест Гем» достроково виграв груповий турнір і вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Тим часом останній український клуб вилетів з єврокубків. Луганська «Зоря» в Лізі конференцій поступилася з великим рахунком «Ромі» (0:4) і втратила шанси посісти місце, вище третього, яке дає право зіграти на наступному етапі.