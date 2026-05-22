Українські голи в європейських ліг в сезоні 2025/26: хто і скільки забив

Роман Яремчук забив цього сезону 9 голів у складі «Олімпіакоса» та «Ліона»

Лідирує в списку форвард «Жирони» Владислав Ванат

В європейський футбольних чемпіонатах у сезоні 2025/26 голами відзначились 14 українських гравців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Напередодні черговими голами в сезоні 2025/26 відзначались українські футболісти Артем Степанов та Данило Сікан. Для нападника «Утрехта» Степанова гол у ворота «Херенвена» став 5-м за клуб, а форвард «Андерлехта» Сікан забив перші голи за бельгійську команду (раніше в сезоні забивав за «Трабзонспор»).

Загалом у провідних європейських чемпіонатах у сезоні 2025/26 голи забивали 14 українських футболістів. До розгляду беремо українців, які грають за команди АПЛ, Ла Ліги, Серії А, Бундесліги, Ліги 1, Ередівізі, Ліги Португал, турецької Суперліги, грецької Суперліги та бельгійської Професійної Ліги.

Українські бомбардири команд європейських чемпіонатів в сезоні 2025/26 в усіх турнірах:

10 – Владислав Ванат («Жирона»)

9 – Роман Яремчук («Олімпіакос», «Ліон»)

7 – Віктор Циганков («Жирона»)

6 – Руслан Маліновський («Дженоа»)

6 – Данило Сікан («Трабзонспор», «Андерлехт»)

5 – Артем Степанов («Утрехт»)

4 – Георгій Судаков («Бенфіка»)

4 – Олександр Зубков («Трабзонспор»)

3 – Артем Довбик («Рома»)

1 – Єгор Ярмолюк («Брентфорд»)

1 – Ілля Забарний (ПСЖ)

1 – Анатолій Трубін («Бенфіка»)

1 – Орест Лебеденко («Віторія Гімараеш»)

1 – Арсеній Батагов («Трабзонспор»)

Нагадаємо, головний тренер національної команди України Андреа Мальдера запросив у табір «синьо-жовтих» 26 виконавців на прийдешні поєдинки.

Новопризначений керманич збірної зробить ставку на перевірених бійців. Зокрема, до збірної України повернулися воротар мадридського «Реала» Андрій Лунін і досвідчений вінгер Андрій Ярмоленко з київського «Динамо». Водночас у список потрапили два потенційні дебютанти – оборонець «Універсітаті» з румунської Крайови Олександр Романчук і півзахисник канадського «Монреаля» Геннадій Синчук.

Виклик до національної команди отримали 14 представників української Прем'єр-ліги та 12 легіонерів. Найбільше представництво мають донецький «Шахтар» (шість футболістів) і «Динамо» (п'ять). Житомирське «Полісся» делегувало до збірної трьох виконавців.

Склад збірної України на спаринги травня-червня 2026 року

: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Андрій Лунін («Реал»), Дмитро Різник («Шахтар»), Руслан Нещерет («Динамо») Захисники : Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Тарас Михавко («Динамо»), Едуард Сарапій («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Олександр Романчук («Універсітатя» Крайова)

: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – «Шахтар»), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – «Полісся»), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (обидва – «Динамо»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Віктор Циганков («Жирона»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Руслан Маліновський («Дженоа») Нападники: Роман Яремчук («Ліон»), Матвій Пономаренко («Динамо»), Артем Довбик («Рома»)

Ще п'ятеро виконавців потрапили в резервний список. Там опинилися «динамівці» Володимир Бражко та Назар Волошин і хавбек «Шахтаря» Дмитро Криськів. «На валізах» також сидітимуть вінгер «Гурніка» з польського Забже Максим Хлань форвард «Полісся» Ігор Краснопір.

На «синьо-жовтих» чекають два спаринги після завершення клубного сезону. Обидва поєдинки національна команда гратиме на виїзді. Проте, підготовку до контрольних матчів збірна України вестиме на батьківщині.

31 травня команда Мальдера протистоятиме збірній Польщі. Натомість 7 червня «синьо-жовті» зустрінуться з національною командою Данії. Перші офіційні поєдинки нового тренера на посаді чекатимуть восени в новому сезоні Ліги націй.