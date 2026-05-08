СБУ заявила про безпрецедентну кількість справ проти РФ

glavcom.ua
Єгор Голівець
Т.В.О. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара заявив, що відомство встановлює всіх причетних до ударів РФ
Українська спецслужба розслідує понад 130 тисяч проваджень, пов’язаних із російською агресією

Служба безпеки України розслідує понад 130 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву т.в.о. голови СБУ генерал-майора Євгенія Хмари.

Відповідну заяву Хмара зробив під час міжнародної конференції «Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення».

За словами очільника СБУ, у цих провадженнях досліджується понад 80% усіх злочинів, які російські військові вчинили на території України від початку повномасштабного вторгнення.

Окремо він звернув увагу на атаки по критичній інфраструктурі. «Від початку повномасштабного вторгнення тільки по нафтогазовій інфраструктурі ворог здійснив 596 таких ударів», – повідомив Хмара.

Він наголосив, що СБУ системно працює над встановленням усіх причетних до атак. «Слідчі СБУ системно працюють над тим, щоб встановити винних. За кожним ударом стоять конкретні імена і прізвища. Тому наше завдання – не лише зафіксувати наслідки атак по критичній інфраструктурі та довести їхній системний характер, а й встановити виконавців, командирів та організаторів», – заявив він.

За словами Хмари, зібрані матеріали передаються до суду та інтегруються у міжнародні механізми, зокрема у процеси Міжнародного кримінального суду.

Також ці дані використовуються для підготовки санкцій проти осіб і структур, причетних до агресії проти України. Наразі, за інформацією СБУ, понад тисяча громадян РФ уже отримали підозри у вчиненні воєнних злочинів.

Хмара підкреслив, що Росія систематично атакувала об’єкти, від яких залежить життєдіяльність цивільного населення – підприємства тепло-, газо- та водопостачання. «Пошкодження одного такого інфраструктурного вузла може порушити функціонування всіх пов’язаних із ним систем. Саме в цьому полягає логіка ворога: критична інфраструктура використовується як точка впливу на стійкість суспільства», – зазначив він.

Очільник СБУ також заявив, що удари РФ по критичній інфраструктурі мають розглядатися як системна політика терору проти українського населення.

«Ці удари не паралізували українську армію і не зупинили логістику фронту. Їхній очевидний наслідок інший – створення гуманітарного тиску на цивільне населення», – підсумував Хмара.

Раніше бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ другий місяць поспіль залишаються серед лідерів Сил оборони України за результатами бойової роботи та ефективністю застосування безпілотних систем. 

