Депутат Думи заявив, що росіян з Олімпіади «вигнали, як собак бездомних»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Депутат Думи заявив, що росіян з Олімпіади «вигнали, як собак бездомних»
Фетісов виступає проти показу Олімпіади на російському телебаченні

Фетісов: У мене немає жодного інтересу до Олімпіади

Триразовий володар Кубка Стенлі і дворазовий олімпійський чемпіон з хокею В'ячеслав Фетісов, який нині є депутатом Держдуми РФ, підкреслив, що не збирається дивитися майбутні зимові Олімпійські ігри. Про це повідомляє «Главком».

«У мене немає жодного інтересу до Олімпіади. Я не дивлюся на те, де існує несправедливість, і де нас вигнали, як собак бездомних. Що я там дивитимуся?

Ще не зрозуміло, чи показуватимуть на телебаченні Олімпіаду. Але в будь-якому разі це мені нецікаво. Вважаю, що у нинішній ситуації показувати Олімпійські ігри на телебаченні було б неправильно. Нам нема чого там дивитися», – сказав Фетісов пропагандистам.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого. 

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

