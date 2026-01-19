Фігурист Марсак з тріумфальним результатом завершив виступ на чемпіонаті Європи

Спортсмен не лише встановив особисті рекорди, а й показав непересічний виступ для України

Український фігурист Кирило Марсак на чемпіонаті Європи-2026 фінішував у десятці найкращих. Про це повідомляє «Главком».

За підсумками короткої та довільної програм українець посів восьме місце, що стало найкращим показником України в цій дисципліні за останні 26 років. У довільній програмі Марсак продемонстрував надзвичайну стійкість, отримавши за свій прокат 152,33 бала. Цей результат став його новим особистим рекордом та першим у кар'єрі подоланням позначки у 150 балів.

Програма почалася з надскладного четверного лутца, який хоч і був виконаний із недокрутом, але задав високу планку складності стрибових елементів. Далі українець успішно приземлив каскад із четверного сальхова та подвійного тулупа, що принесло 10,45 бала. Справжньою окрасою виступу стала послідовність з потрійного акселя та двох подвійних, оцінена у солідні 16,66 бала, а також сольний триксель на 10,06 бала. У другій половині програми Марсак впевнено виконав каскад «потрійний лутц-потрійний тулуп» на 12,12 бала, а також потрійний ріттбергер на 6,16 бала та потрійний фліп на 6,59 бала. У підсумку технічна панель оцінила його виступ у 81,03 бала, а за компоненти фігурист отримав 68,03.

Загальна сума балів Кирила склала 229,25, що також є його найкращим кар'єрним показником. У довільній програмі українець показав шостий загальний результат, що дозволило йому випередити титулованих опонентів, зокрема латвійця Денісса Васільєвса та італійця Даніела Грассля. Титул чемпіона Європи вперше у своїй кар'єрі виборов грузин Ніка Егадзе. Срібло ж здобув італієць Маттео Ріццо, чим зумів гарантувати собі місце в італійській команді на домашній Олімпіаді, а бронзу – представник Чехії Георгій Рештенко.

До слова, успіх Марсака не лише підтвердив його готовність до Олімпіади-2026, а й гарантував Україні дві квоти в чоловічому одиночному катанні на наступній континентальній першості.

Нагадаємо, що Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання. Для дуету, який уперше представляє Україну на континентальній першості, цей виступ став справжнім випробуванням на витривалість та майстерність. За свою запальну програму Ларсон та Капран отримали 59,24 бала, що дозволило їм посісти саме останнє прохідне двадцяте місце.