Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Фігурист Марсак з тріумфальним результатом завершив виступ на чемпіонаті Європи

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Фігурист Марсак з тріумфальним результатом завершив виступ на чемпіонаті Європи
Марсак вдруге виступав на континентальній першості, і зумів суттєво покращити власний результат
фото: НОК України

Спортсмен не лише встановив особисті рекорди, а й показав непересічний виступ для України

Український фігурист Кирило Марсак на чемпіонаті Європи-2026 фінішував у десятці найкращих. Про це повідомляє «Главком».

За підсумками короткої та довільної програм українець посів восьме місце, що стало найкращим показником України в цій дисципліні за останні 26 років. У довільній програмі Марсак продемонстрував надзвичайну стійкість, отримавши за свій прокат 152,33 бала. Цей результат став його новим особистим рекордом та першим у кар'єрі подоланням позначки у 150 балів.

Програма почалася з надскладного четверного лутца, який хоч і був виконаний із недокрутом, але задав високу планку складності стрибових елементів. Далі українець успішно приземлив каскад із четверного сальхова та подвійного тулупа, що принесло 10,45 бала. Справжньою окрасою виступу стала послідовність з потрійного акселя та двох подвійних, оцінена у солідні 16,66 бала, а також сольний триксель на 10,06 бала. У другій половині програми Марсак впевнено виконав каскад «потрійний лутц-потрійний тулуп» на 12,12 бала, а також потрійний ріттбергер на 6,16 бала та потрійний фліп на 6,59 бала. У підсумку технічна панель оцінила його виступ у 81,03 бала, а за компоненти фігурист отримав 68,03.

Загальна сума балів Кирила склала 229,25, що також є його найкращим кар'єрним показником. У довільній програмі українець показав шостий загальний результат, що дозволило йому випередити титулованих опонентів, зокрема латвійця Денісса Васільєвса та італійця Даніела Грассля. Титул чемпіона Європи вперше у своїй кар'єрі виборов грузин Ніка Егадзе. Срібло ж здобув італієць Маттео Ріццо, чим зумів гарантувати собі місце в італійській команді на домашній Олімпіаді, а бронзу – представник Чехії Георгій Рештенко.

До слова, успіх Марсака не лише підтвердив його готовність до Олімпіади-2026, а й гарантував Україні дві квоти в чоловічому одиночному катанні на наступній континентальній першості.

Нагадаємо, що Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання. Для дуету, який уперше представляє Україну на континентальній першості, цей виступ став справжнім випробуванням на витривалість та майстерність. За свою запальну програму Ларсон та Капран отримали 59,24 бала, що дозволило їм посісти саме останнє прохідне двадцяте місце.

Теги: фігурне катання чемпіонат Європи спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ларсон і Капран минулого року змагалися на світовій першості в Бостоні, де не здобули путівки на Олімпіаду
Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання
16 сiчня, 20:57
Марсак є першим українцем, який виконує четверні стрибки
Фігурист Марсак показав найкращий у кар'єрі прокат на чемпіонаті Європи
15 сiчня, 22:42
Брат Колесника служить у ЗСУ, а родина щодня перебуває під обстрілами в Харкові
Колишній українець Колесник представить США на Олімпіаді-2026
12 сiчня, 18:03
24-річний Десятов виступав у танцях на льоду у дуеті з американкою Ізабеллою Флорес
Російський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до естонської спортсменки
20 грудня, 2025, 09:48
На честь авіакатастрофи були проведені меморіальні заходи, на одному з яких виступав син загиблих Максим Наумов
Урядові структури США визнали свою провину в смерті фігуристів
19 грудня, 2025, 13:01
Найкращим результатом для України на гандбольних чемпіонатах Європи є одинадцяте місце у 2002 році
Україна з рекордно розгромної поразки розпочала чемпіонат Європи з гандболу
16 сiчня, 00:22
Зеленський запровадив санкції проти російських спортивних пропагандистів
Санкції проти російських спортивних пропагандистів: хто у списку
17 сiчня, 22:43
Г'юстон є чинним чемпіоном світу у дисципліні «стрит» (виді, де трюки виконуються на перилах, сходах, бордюрах)
Обличчя світового скейтбордингу Г'юстон травмувався у Новий рік
6 сiчня, 00:36
Кірсті Ковентрі заявила, що ніщо не вплине на рішення щодо заброни Росії брати участь у змаганнях
МОК не дозволить Росії брати участь у зимовій Олімпіаді, навіть після завершення війни
2 сiчня, 15:01

Новини

Фігурист Марсак з тріумфальним результатом завершив виступ на чемпіонаті Європи
Фігурист Марсак з тріумфальним результатом завершив виступ на чемпіонаті Європи
Путініст Овечкін взяв участь в акції на підтримку американських ЛГБТ-безхатьок
Путініст Овечкін взяв участь в акції на підтримку американських ЛГБТ-безхатьок
Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» втратив слух на одне вухо
Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» втратив слух на одне вухо
Перемога та дві поразки. Підсумки ігрового дня на Australian Open для українок
Перемога та дві поразки. Підсумки ігрового дня на Australian Open для українок
Прихильник Путіна гірськолижник Андрієнко був визнаний нейтральним атлетом
Прихильник Путіна гірськолижник Андрієнко був визнаний нейтральним атлетом
Санкції проти російських спортивних пропагандистів: хто у списку
Санкції проти російських спортивних пропагандистів: хто у списку

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua