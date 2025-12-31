Головна Спорт Новини
Африканські футболісти відкрито обурені якістю суддівства на КАН

Екваторіальна Гвінея уперше у своїй історії вийшла до основного турніру і не змогла подолати груповий етап
фото: Equatorial Guinea FA

Незадоволення обійшлося гравцям санкціями

Дисциплінарний комітет Конфедерації африканського футболу застосував жорсткі санкції до представників збірної Екваторіальної Гвінеї після інциденту на Кубку африканських націй в Марокко. Про це повідомляє «Главком»

Капітан команди Карлос Акапо Мартінес та півзахисник Хосе Антоніо Міранда отримали дискваліфікацію на чотири матчі кожен за образи на адресу головного арбітра Мессі Нкуну після поразки від Судану. Згідно з рішенням, два матчі відсторонення є безумовними, а ще два – відтерміновані з випробувальним терміном на один рік.

Початок дії дискваліфікації припав на заключний поєдинок групового етапу проти Алжиру, що суттєво послабило склад на майбутні турніри для африканської команди. Додатково CAF наклала штраф у розмірі 10 тисяч доларів США на тренерський штаб Екваторіальної Гвінеї. Федерація футболу країни отримала 60 днів для виплати коштів за умови відхилення апеляції. Для головного тренера Хуана Мічі турнір завершився провалом: Екваторіальна Гвінея посіла останнє місце у групі E, зазнавши трьох поразок у трьох матчах. При цьому двічі команда програла з мінімальним рахунком, що лише загострило емоційну реакцію гравців на суддівство.

Окрім того, покарання торкнулися і капітана іншої збірної. Нападника англійського «Сандерленда» Бертрана Траоре з Буркіна-Фасо оштрафували на 10 тисяч доларів за агресивні висловлювання в післяматчевому інтерв'ю після поразки від Алжиру. Траоре публічно розкритикував роботу арбітрів, звинувативши їх у руйнуванні гри та використавши нецензурну лексику. Попри подальші офіційні вибачення та висловлене гравцем каяття, футбольна влада залишила фінансові санкції чинними.

Нагадаємо, що одразу три воротарі зіграли за одну з команд у матчі Кубка африканських націй. Матч, у якому Уганді була потрібна лише перемога для виходу до плейоф, перетворився на каскад невдач та кадровий хаос. Перші проблеми почалися наприкінці першого тайму: основний воротар Деніс Оньянго, який до цього тримав команду в грі кількома сейвами, отримав пошкодження і був замінений у перерві на Саліма Магулу. Проте перебування другого голкіпера на полі виявилося незвично коротким – лише через 10 хвилин після виходу він отримав пряму червону картку за гру рукою за межами штрафного майданчика. В результаті місце у воротах посів третій за ліком воротар Нафіан Аліонзі, якому довелося догравати матч у меншості.

НОВИНИ ФУТБОЛУ

