США виділили $250 млн на протидію дронам під час чемпіонату світу з футболу

США надали $250 млн владі 11 штатів на заходи щодо протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА) під час чемпіонату світу з футболу 2026 року. Як інформує «Главком», про це повідомило Федеральне агентство США з надзвичайних ситуацій.

Відомство виділило $250 млн 11 штатам, де пройдуть матчі чемпіонату, а також столичному регіону США. У заяві наголошується, що «отримувачі можуть використовувати ці кошти для розвитку можливостей щодо виявлення, ідентифікації, відстеження безпілотників, а також щодо протидії їм».

Представники агентства вважають, що в останні роки злочинці, терористи та вороже налаштовані іноземні суб'єкти почали активніше застосовувати безпілотники.

«Ми знали, що потрібно діяти швидко, щоб забезпечити безпеку на чемпіонаті світу у зв'язку з загрозою, що зростає, пов'язаною з БПЛА, і ми зробили саме це», – зазначив представник відомства, маючи на увазі виділення згаданих коштів.

Чемпіонат світу 2026 року пройде у Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня. У ньому вперше візьмуть участь 48 команд.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3