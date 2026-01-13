Вікенд для легіонерів збірної України: гол Ваната та асист Маліновського

Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Гол Ваната допоміг «Жироні» здобути перемогу

Минулого ігрового вікенду на поле у складах своїх клубів виходило семеро легіонерів збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 9 січня, в межах 1/32 фіналу Кубку Англії «Ноттінгем Форест» Олександра Зінченка (замінений у перерві) поступився в гостях представникові Чемпіоншипу «Рексему» (3:3, п. п. 3:4).

У суботу, 10 січня свій кубковий матч «Сандерленду» вдома програв «Евертон» Віталія Миколенка (замінений на 104-й хвилині) – 1:1, п. п. 0:3.

У 16-му турі грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 85-й хвилині, жовта картка) обіграв на виїзді «Атромітос» (2:0).

У 19-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч) і Владислава Ваната (замінений на 88-й хвилині, гол) у рідних стінах перемогла «Осасуну» (1:0).

У понеділок, 12 січня, «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 74-й хвилині, гольова передача) у 20-му турі італійської Серії А здолав на своєму стадіоні «Кальярі» (3:0).

Зрештою в 1/16 фіналу Кубку Франції «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) удома програв ФК «Париж» (0:1).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3