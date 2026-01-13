Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Вікенд для легіонерів збірної України: гол Ваната та асист Маліновського

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Ваната та асист Маліновського
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Гол Ваната допоміг «Жироні» здобути перемогу

Минулого ігрового вікенду на поле у складах своїх клубів виходило семеро легіонерів збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 9 січня, в межах 1/32 фіналу Кубку Англії «Ноттінгем Форест» Олександра Зінченка (замінений у перерві) поступився в гостях представникові Чемпіоншипу «Рексему» (3:3, п. п. 3:4).

У суботу, 10 січня свій кубковий матч «Сандерленду» вдома програв «Евертон» Віталія Миколенка (замінений на 104-й хвилині) – 1:1, п. п. 0:3.

У 16-му турі грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 85-й хвилині, жовта картка) обіграв на виїзді «Атромітос» (2:0).

У 19-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч) і Владислава Ваната (замінений на 88-й хвилині, гол) у рідних стінах перемогла «Осасуну» (1:0).

У понеділок, 12 січня, «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 74-й хвилині, гольова передача) у 20-му турі італійської Серії А здолав на своєму стадіоні «Кальярі» (3:0).

Зрештою в 1/16 фіналу Кубку Франції «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) удома програв ФК «Париж» (0:1).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: Руслан Маліновський НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Телекамери зафіксували момент, коли українець спокійно спостерігав за напруженою грою, що розгорталася на полі
Лунін несподівано став зіркою соцмереж під час матчу за Суперкубок Іспанії
Сьогодні, 10:27
Алонсо був запропонований трирічний контракт з клубом, який у підсумку був достроково розірваний
«Реал» звільнив з посади головного тренера Хабі Алонсо
Сьогодні, 01:01
Кут розпочав кар'єру рефері, коли йому було 16 років
Суд виніс вирок англійському арбітру, який зберігав дитячу порнографію
9 сiчня, 00:07
Єгор проводить третій сезон у складі «бджіл»
Ярмолюк уперше забив в Англійській Прем'єр-лізі
8 сiчня, 00:03
Під час кар'єри гравця Андрій Демченко виступав за Росію, маючи паспорт СРСР і народившись в Україні
Слідом за Вернидубом. Український тренер Демченко працюватиме в Азербайджані
6 сiчня, 00:23
Найбільш яскравим у бомбардирській кар'єрі Лассіни став 2024 рік, під час якого він забивав 10 разів за Буркіна-Фасо
Форвард «Шахтаря» відзначився дебютним голом в основному турнірі КАН
1 сiчня, 19:25
Гаррі Кейн очолив рейтинг претендентів на «Золотий м'яч»
Goal опублікував перелік головних претендентів на «Золотий м'яч»
25 грудня, 2025, 15:05
Жеребкування Ліги націй відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі
Стала відома дата жеребкування Ліги націй: з ким може зіграти Україна
24 грудня, 2025, 12:19
Естрадний співак та композитор Степан Гіга помер 12 грудня у Львові
Фанати «Карпат» емоційно заспівали хіт Степана Гіги (відео)
23 грудня, 2025, 14:04

Новини

«Полісся» перевело гравця збірної України в молодіжну команду
«Полісся» перевело гравця збірної України в молодіжну команду
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Ваната та асист Маліновського
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Ваната та асист Маліновського
Російські стрибуни з трампліна пропустять Олімпіаду-2026
Російські стрибуни з трампліна пропустять Олімпіаду-2026
У Франції зухвало застрелили експрезидента футбольного клубу
У Франції зухвало застрелили експрезидента футбольного клубу
Три з трьох. Усі українські тенісисти сьогодні здобули перемоги на Australian Open
Три з трьох. Усі українські тенісисти сьогодні здобули перемоги на Australian Open
Російський коментатор у прямому ефірі образив за національною ознакою казахстанських дітей
Російський коментатор у прямому ефірі образив за національною ознакою казахстанських дітей

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua