Журова згадала про варварські, нацистські та екстремістські настрої

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова обурилася через банер українських фанатів зі спаленим Кремлем, який вони підняли під час гри Україна – Ісландія. Про це інформує «Главком».

«Банер уболівальників збірної України? Будь-хто, хто виставляє такі банери, – варвар. Людина спускається до якихось варварських налаштувань. Вони ж беруть це за образ, але це неправильний образ, бо українці бажають, щоб згоріла одна з головних пам'яток, що належать до всієї культурної спадщини світу. Це як би сказати, щоб спалили Тауер. Люди, які бажають спалити такий пам'ятник, навіть жартома, – варвари.

Українці мають розуміти, що вкладають у цей образ, особливо якщо вони вважають себе демократами та прагнуть до Євросоюзу. А завтра вони скажуть: «Давайте у Варшаві щось спалимо». Це виглядає абсолютно неприйнятно та нагадує варварські, нацистські та екстремістські настрої. УЄФА тут слід проводити перевірку на екстремізм.

Я так розумію, що поляки були зацікавлені у тому, щоб це з'явилося на трибунах», – сказала Журова у розмові з російськими пропагандистами.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.