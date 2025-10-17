Стала відома зарплата Забарного у «ПСЖ»
Зарплата українського захисника Іллі Забарного – дванадцята у команді
Стали відомі зарплати гравців ПСЖ у сезоні 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал 20 minutes.
Згідно з джерелом, оклад українського захисника Іллі Забарного – дванадцятий у команді. Він заробляє 5,8 мільйона євро на рік (приблизно 284 млн грн).
Таким чином, зарплата Забарного вища, ніж у росіянина Матвія Сафонова (4,8 млн євро).
Найбільш високооплачуваним гравцем команди є Усман Дембеле (18 млн євро). У першу п'ятірку також потрапили Маркіньйос (13,4 млн євро), Лукас Ернандес (13,2 млн євро), Ашраф Хакімі (13,2 млн євро) і Уоррен Заїр-Емері (11,4 млн євро).
Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
Коментарі — 0