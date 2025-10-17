Стала відома зарплата Забарного у «ПСЖ»

Забарний заробляє 5,8 мільйона євро на рік

Зарплата українського захисника Іллі Забарного – дванадцята у команді

Стали відомі зарплати гравців ПСЖ у сезоні 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал 20 minutes.

Згідно з джерелом, оклад українського захисника Іллі Забарного – дванадцятий у команді. Він заробляє 5,8 мільйона євро на рік (приблизно 284 млн грн).

Таким чином, зарплата Забарного вища, ніж у росіянина Матвія Сафонова (4,8 млн євро).

Найбільш високооплачуваним гравцем команди є Усман Дембеле (18 млн євро). У першу п'ятірку також потрапили Маркіньйос (13,4 млн євро), Лукас Ернандес (13,2 млн євро), Ашраф Хакімі (13,2 млн євро) і Уоррен Заїр-Емері (11,4 млн євро).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».