Квота глядачів на матчах «Динамо» у Києві була збільшена до 4333 осіб

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Квота глядачів на матчах «Динамо» у Києві була збільшена до 4333 осіб
Збільшення квоти стало можливим завдяки проведенню технічних робіт відповідними службами «Динамо»

Раніше на трибуни стадіону «Динамо» допускалося 1800 фанатів

Відтепер на матчах Прем’єр-ліги та Кубка України, що проводяться на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського, зможе бути присутня більша кількість уболівальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу.

Нова квота – 4333 глядачі. Рішення ухвалено після погодження з усіма відповідальними органами та базується на Додаткових заходах безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану.

Збільшення квоти стало можливим завдяки проведенню технічних робіт відповідними службами ФК «Динамо» (Київ), що дозволили розширити площу укриття та забезпечити відповідність усім вимогам безпеки.

Раніше на трибуни стадіону «Динамо» допускалося 1800 фанатів.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

