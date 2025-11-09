Головна Спорт Новини
У очільника збірної України з футболу Реброва народився четвертий син

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У родині Сергія Реброва сталося поповнення

Про щасливу новину повідомила дружина Сергія Реброва Анна

У головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва народився син, повідомляє «Главком».

Про поповнення у родині повідомила дружина Сергія Реброва Анна у Instagram.

«В нашій родині сталася радість, народився ще один синочок! Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас», – написала Анна.

Сергій та Анна мають двох спільних синів: Олександра (2016 року народження) та Микиту (2018 року народження).

Також у Реброва є син від першого шлюбу – Дмитро, який народився у 1999 році.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

