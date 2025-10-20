Головна Спорт Новини
38-річний ексгравець «Реала» потрапив до лікарні після інсульту

Дренте перебуває під наглядом лікарів, його стан оцінюється як стабільний

Колишній гравець «Реала» Ройстон Дренте потрапив до лікарні після інсульту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Інцидент стався минулої п’ятниці. Наразі 38-річний ексфутболіст перебуває під наглядом лікарів, отримує необхідну допомогу, і його стан оцінюється як стабільний. Медики та близькі Дренте висловлюють сподівання на його повне одужання.

Ройстон Дренте – колишній футболіст збірної Нідерландів, вихованець «Феєноорда».

У 2007 році він перейшов до мадридського «Реала», з яким виграв чемпіонат Іспанії (2008 рік) та Суперкубок Іспанії.

Також нідерландець виступав за «Евертон», «Редінг» і «Шеффілд Венсдей».

