38-річний ексгравець «Реала» потрапив до лікарні після інсульту

У 2007 році Дренте перейшов до мадридського «Реала», з яким виграв чемпіонат Іспанії

Дренте перебуває під наглядом лікарів, його стан оцінюється як стабільний

Колишній гравець «Реала» Ройстон Дренте потрапив до лікарні після інсульту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Інцидент стався минулої п’ятниці. Наразі 38-річний ексфутболіст перебуває під наглядом лікарів, отримує необхідну допомогу, і його стан оцінюється як стабільний. Медики та близькі Дренте висловлюють сподівання на його повне одужання.

Ройстон Дренте – колишній футболіст збірної Нідерландів, вихованець «Феєноорда».

У 2007 році він перейшов до мадридського «Реала», з яким виграв чемпіонат Іспанії (2008 рік) та Суперкубок Іспанії.

Також нідерландець виступав за «Евертон», «Редінг» і «Шеффілд Венсдей».

