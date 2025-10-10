Головна Спорт Новини
Депутатка Думи заявила, що спортсмена, який висловиться позитивно про Росію, «заб'ють камінням»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Журова зробила скандальну заяву

Журова: Просто уявіть, що розпочнеться, якщо якийсь відомий спортсмен висловиться позитивно про Росію

Одіозна депутатка Держдуми РФ та олімпійська чемпіонка Світлана Журова у коментарі пропагандистам заявила, що «спортсмена, який висловиться позитивно про Росію, заб'ють камінням». Про це повідомляє «Главком».

Раніше п'ятиразовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів Йоханнес Клебо заявив, що виступає проти участі російських лижників на міжнародних стартах, але сумує за спортивним протистоянням з росіянами.

«Справжній спортсмен у моєму розумінні не повинен орієнтуватися на політику. Але треба розуміти, що у них є спонсори та підтримка держави у тому чи іншому вигляді. І якщо твій уряд недружньо налаштований по відношенню до Росії, то доводиться у кращому разі зберігати нейтралітет. Просто уявіть, що розпочнеться, якщо якийсь відомий закордонний спортсмен висловиться позитивно про Росію. Та його заб'ють камінням як не свої, то українці», – сказала Журова.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

