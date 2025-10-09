Головна Спорт Новини
Футболіст з РФ заявив, що зіткнуся з русофобією в Дубаї

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Кагерманов: Взагалі не міг уявити, що зіткнуся з русофобією саме в Дубаї

Власник клубу з ОАЕ відмовився мати справу з футболістом із Росії

Російський футболіст третьої команди німецького «Санкт-Паулі» Муслім Кагерманов розповів пропагандистам, що зіткнуся з русофобією в Дубаї. Про це інформує «Главком».

«Тиждень я вже тренувався у хорошій дубайській команді, пройшов медогляд, мене взяли, але перехід зірвався. Дав паспорт, а мені сказали: «Росія? Ти ж казав, що з Чечні!». Я відповів: «Чечня – суб'єкт РФ». Тренер сказав, що з радістю взяв би команду, але власник проти. Взагалі не міг уявити, що зіткнуся з русофобією саме в Дубаї. Так здивувався, що три дні просидів у готелі. Було дуже прикро», – заявив Кагерманов.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

