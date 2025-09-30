Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1315-й день повномасштабної війни

 

За минулу добу відбулося 176 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4463 обстріли, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5531 дрон-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Середина-Буда Сумської області; Новоселівка, Залізничне Запорізької області; Львове, Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих бомб, здійснив 181 обстріл, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року фото 2

Ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року фото 3

Вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року фото 4

Ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Середнє, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року фото 5

Наші воїни зупинили три атаки противника поблизу Серебрянки та в бік населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року фото 6

Окупанти двічі атакували в напрямку Міньківки та Костянтинівки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 14 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки Донецької області.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив 37 атак у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Зелений Гай, Новохатське, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе, Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та в бік Новопавлівки й Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року фото 10

Зафіксовано шість боєзіткнень в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року фото 11

Відбулося три боєзіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Степногірська.

Нагадаємо, триває 1315-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб війна втрати росія

