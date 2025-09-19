Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17

Цього року Європейський суд з прав людини та Міжнародна організація цивільної авіації визнали РФ винною у трагедії МН17

Москва назвала рішення Міжнародної організації цивільної авіації «безпідставним»

Міністерство закордонних справ Росії повідомило про оскарження рішення ради Міжнародної організації цивільної авіації щодо причетності Москви до збиття рейсу MH17 у 2014 році у Міжнародному суді ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське МЗС.

Зовнішньополітичне відомство повідомило, що Москва оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення ради Міжнародна організація цивільної авіації, яке, за словами росіян, начебто безпідставно звинувачує її у причетності до катастрофи малайзійського Boeing MH17 у 2014 році.

Зазначається, що оскарження стосується юрисдикції, фактів справи, застосовного права та процедурних порушень. «Москва сподівається, що Міжнародний суд ООН проявить виняткову неупередженість у цьому резонансному процесі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за трагедію 2014 року, яка забрала 298 життів. Сім'ї жертв катастрофи MH17 розглядають це рішення як важливу віху у своєму 11-річному прагненні до справедливості.

Судді Європейського суду з прав людини в Страсбурзі виносять рішення у чотирьох справах, порушених Україною та Нідерландами проти Росії, які охоплюють широкий спектр передбачуваних порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення з початку війни, включаючи збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу 17 і викрадення українських дітей. У середу найвищий європейський суд з прав людини виніс два рішення проти Росії.

До слова, Велика палата Європейського суду з прав людини взяла до уваги матеріали, які були зібрані українським медіарегулятором. У пункті 1332 рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Російської Федерації» суд процитував виступ голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим’юк на 55-му засіданні Європейської платформи регуляторних органів.