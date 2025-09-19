Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17
Цього року Європейський суд з прав людини та Міжнародна організація цивільної авіації визнали РФ винною у трагедії МН17
фото: Reuters

Москва назвала рішення Міжнародної організації цивільної авіації «безпідставним»

Міністерство закордонних справ Росії повідомило про оскарження рішення ради Міжнародної організації цивільної авіації щодо причетності Москви до збиття рейсу MH17 у 2014 році у Міжнародному суді ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське МЗС.

Зовнішньополітичне відомство повідомило, що Москва оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення ради Міжнародна організація цивільної авіації, яке, за словами росіян, начебто безпідставно звинувачує її у причетності до катастрофи малайзійського Boeing MH17 у 2014 році.

Зазначається, що оскарження стосується юрисдикції, фактів справи, застосовного права та процедурних порушень. «Москва сподівається, що Міжнародний суд ООН проявить виняткову неупередженість у цьому резонансному процесі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за трагедію 2014 року, яка забрала 298 життів. Сім'ї жертв катастрофи MH17 розглядають це рішення як важливу віху у своєму 11-річному прагненні до справедливості.

Судді Європейського суду з прав людини в Страсбурзі виносять рішення у чотирьох справах, порушених Україною та Нідерландами проти Росії, які охоплюють широкий спектр передбачуваних порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення з початку війни, включаючи збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу 17 і викрадення українських дітей. У середу найвищий європейський суд з прав людини виніс два рішення проти Росії.

До слова, Велика палата Європейського суду з прав людини взяла до уваги матеріали, які були зібрані українським медіарегулятором. У пункті 1332 рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Російської Федерації» суд процитував виступ голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим’юк на 55-му засіданні Європейської платформи регуляторних органів.

Читайте також:

Теги: Міжнародний суд ООН росія МН17

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Таро підкреслив, що в Естонії наразі немає підстав для закриття кордону
Естонія визначилась з позицією щодо закриття кордону з Росією
Вчора, 05:20
Російські солдати марширують під час церемнії відкриття російсько-білоруських навчань «Захід-2021» у вересні 2021 року
Росія прагне перевірити НАТО за допомогою військових навчань «Захід». Ось що потрібно знати
12 вересня, 18:00
Венс каже, що після досягнення миру США зможуть мати дуже продуктивні економічні відносини не тільки з Росією, а і з Україною
США хочуть відновити економічні зв'язки з Росією після припинення війни в Україні – Венс
11 вересня, 04:39
Майже 20 тис. українських дітей були примусово переміщені або депортовані владою РФ
Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей
3 вересня, 15:18
У Росії горять НПЗ
У Росії атаковано Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ
28 серпня, 04:25
Удар по російській нафтопереробці призвів до перебоїв у виробництві та експорті нафти
РФ продовжила заборону на експорт бензину
27 серпня, 22:00
Український воїн після повернення з російського полону
Україна звернулася до партнерів через вихід Росії з конвенції проти катувань
27 серпня, 12:56
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
27 серпня, 08:14
Новошахтинський НПЗ у Росії палав не менше п'яти днів
Чому цьогорічні атаки на російські НПЗ ефективніші за минулорічні
26 серпня, 11:55

Політика

Італія посилила охорону перших осіб після вбивства Чарлі Кірка
Італія посилила охорону перших осіб після вбивства Чарлі Кірка
Польща розпочала масштабні перевірки укриттів через російські атаки
Польща розпочала масштабні перевірки укриттів через російські атаки
Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17
Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування безпілотників
Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування безпілотників
США схвалили продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн
США схвалили продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua