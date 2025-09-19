Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17
Москва назвала рішення Міжнародної організації цивільної авіації «безпідставним»
Міністерство закордонних справ Росії повідомило про оскарження рішення ради Міжнародної організації цивільної авіації щодо причетності Москви до збиття рейсу MH17 у 2014 році у Міжнародному суді ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське МЗС.
Зовнішньополітичне відомство повідомило, що Москва оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення ради Міжнародна організація цивільної авіації, яке, за словами росіян, начебто безпідставно звинувачує її у причетності до катастрофи малайзійського Boeing MH17 у 2014 році.
Зазначається, що оскарження стосується юрисдикції, фактів справи, застосовного права та процедурних порушень. «Москва сподівається, що Міжнародний суд ООН проявить виняткову неупередженість у цьому резонансному процесі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 липня Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за трагедію 2014 року, яка забрала 298 життів. Сім'ї жертв катастрофи MH17 розглядають це рішення як важливу віху у своєму 11-річному прагненні до справедливості.
Судді Європейського суду з прав людини в Страсбурзі виносять рішення у чотирьох справах, порушених Україною та Нідерландами проти Росії, які охоплюють широкий спектр передбачуваних порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення з початку війни, включаючи збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу 17 і викрадення українських дітей. У середу найвищий європейський суд з прав людини виніс два рішення проти Росії.
До слова, Велика палата Європейського суду з прав людини взяла до уваги матеріали, які були зібрані українським медіарегулятором. У пункті 1332 рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Російської Федерації» суд процитував виступ голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим’юк на 55-му засіданні Європейської платформи регуляторних органів.
