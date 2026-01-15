Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дерюгіна розповіла про повідомлення від коханки Путіна після початку повномасштабної війни

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Дерюгіна розповіла про повідомлення від коханки Путіна після початку повномасштабної війни
Аліну Кабаєву ЗМІ називають коханкою диктатора Володимира Путіна

Кабаєва 16 березня 2022 року вирішила привітати Альбіну Дерюгіну з днем народження

Президентка Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна розповіла, що майже за місяць після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну їй написала російська гімнастка Аліна Кабаєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на gordonua.com.

Ірина Дерюгіна зазначила, що своє повідомлення Кабаєва, яку ЗМІ називають коханкою диктатора Володимира Путіна, надіслала 16 березня 2022 року – цього дня матері Ірини Дерюгіної, заслуженій тренерці України Альбіні Дерюгіній виповнилося 90 років.

За словами Ірини Дерюгіної, повідомлення також було й від імені російської тренерки з художньої гімнастики Ірини Вінер.

«Найстрашніше було – 16 березня мені надійшло привітання мамі з днем народження від Кабаєвої й від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків», – заявила Дерюгіна.

«Кабаєва й Вінер привітали маму під час великої війни?»,  – уточнив Дмитро Гордон.

«Так! 16 березня», – відповіла Дерюгіна.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Теги: путін Альбіна Дерюгіна Ірина Вінер-Усманова Іван Дерюгін Аліна Кабаєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бюджет РФ став розбалансованим
Росіянам виставили рахунок за війну
27 грудня, 2025, 21:01
Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас
Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас
1 сiчня, 01:03
Росіянин поблизу уламків нібито збитого безпілотника поблизу резиденції Путіна
США підтвердили, що Україна не атакувала резиденцію Путіна
1 сiчня, 00:55
Путін неодноразово згадував так звану «спеціальну військову операцію»
Ні слова про мир. Путін у новорічному зверненні закликав росіян «забезпечити перемогу»
31 грудня, 2025, 23:29
Росіяни можуть залишитися без мобільного інтернету на свята
Росіяни можуть залишитися без мобільного інтернету у новорічну ніч? ЦПД назвав мету
31 грудня, 2025, 17:29
РФ провалила замах на командира РДК: Капустін живий, пів мільйона доларів підуть на ГУР
ГУР: Командир РДК Денис Капустін живий
1 сiчня, 15:49
Трамп назвав свою розмову з Путіним «продуктивною»
Трамп вперше прокоментував заяви про атаку на резиденцію Путіна
29 грудня, 2025, 20:58
«Атака» на резиденцію Путіна. Україна обговорила з США російський фейк
«Атака» на резиденцію Путіна. Україна обговорила з США російський фейк
30 грудня, 2025, 18:56
Військовослужбовиця Лисиця тримає FPV-дрон
Військова розповіла, як полювала на окупанта з позивним Путін
4 сiчня, 16:15

Новини

Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open
Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open
Три українські баскетболісти зіграли за свої клуби у Єврокубку: результати матчів
Три українські баскетболісти зіграли за свої клуби у Єврокубку: результати матчів
Дерюгіна розповіла про повідомлення від коханки Путіна після початку повномасштабної війни
Дерюгіна розповіла про повідомлення від коханки Путіна після початку повномасштабної війни
Один з найкращих британських спринтерів виступить на «допінговій Олімпіаді»
Один з найкращих британських спринтерів виступить на «допінговій Олімпіаді»
Перша ракетка Мексики стала жертвою австралійської спеки на турнірі в Гобарті
Перша ракетка Мексики стала жертвою австралійської спеки на турнірі в Гобарті
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua