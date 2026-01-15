Дерюгіна розповіла про повідомлення від коханки Путіна після початку повномасштабної війни

Кабаєва 16 березня 2022 року вирішила привітати Альбіну Дерюгіну з днем народження

Президентка Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна розповіла, що майже за місяць після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну їй написала російська гімнастка Аліна Кабаєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на gordonua.com.

Ірина Дерюгіна зазначила, що своє повідомлення Кабаєва, яку ЗМІ називають коханкою диктатора Володимира Путіна, надіслала 16 березня 2022 року – цього дня матері Ірини Дерюгіної, заслуженій тренерці України Альбіні Дерюгіній виповнилося 90 років.

За словами Ірини Дерюгіної, повідомлення також було й від імені російської тренерки з художньої гімнастики Ірини Вінер.

«Найстрашніше було – 16 березня мені надійшло привітання мамі з днем народження від Кабаєвої й від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків», – заявила Дерюгіна.

«Кабаєва й Вінер привітали маму під час великої війни?», – уточнив Дмитро Гордон.

«Так! 16 березня», – відповіла Дерюгіна.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.