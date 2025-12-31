Головна Світ Політика
Ні слова про мир. Путін у новорічному зверненні закликав росіян «забезпечити перемогу»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ні слова про мир. Путін у новорічному зверненні закликав росіян «забезпечити перемогу»
Путін неодноразово згадував так звану «спеціальну військову операцію»
Диктатор традиційно подав війну як «оборону», стверджуючи, що російські окупанти нібито «б’ються за рідну землю»

У новорічному зверненні, яке тривало близько трьох хвилин, російський диктатор Володимир Путін не сказав жодного слова про мир. Натомість він знову закликав росіян підтримувати війну проти України та «забезпечити перемогу», пише «Главком».

У своїй промові Путін неодноразово згадував так звану «спеціальну військову операцію», закликаючи росіян «словом і ділом підтримати її учасників».

Звертаючись до російських окупантів, Путін заявив: «Ви взяли на себе відповідальність битися за рідну землю, за правду і справедливість… Ми віримо в вас і в нашу перемогу».

При цьому диктатор традиційно подав війну як «оборону», стверджуючи, що російські окупанти нібито «б’ються за рідну землю» на території України.

Увесь виступ був зосереджений на закликах до єдності, підтримки армії та досягнення «перемоги». Жодного разу Путін не згадав про необхідність припинення війни або пошуку мирного врегулювання.

Наприкінці звернення він побажав росіянам здоров’я, благополуччя та «йти вперед заради великої Росії».

Нагадаємо, у Держдумі РФ відкрито анонсували можливі відключення мобільного інтернету в новорічну ніч.

До слова, російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін привітали один одного з Новим роком, згадавши про поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

