Збірна України здобула шість нагород у фіналі Кубка світу з панкратіону
Фіналі Кубка світу з панкратіону відбувся у Будапешті (Угорщина)
Шість медалей здобули спортсмени збірної України у фіналі Кубка світу з панкратіону, що відбувся у Будапешті (Угорщина). Про це повідомляє «Главком».
Нагороди вибороли:
- «Золото»: Микола Никифорук (62 кг); Юрій Богородченко (100 кг); Анна Беженар (50 кг); Евеліна Флоряк (53 кг).
- «Срібло»: Станіслав Дремлюга (57 кг).
- «Бронза»: Валерія Прокопюк (75 кг).
Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.
Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.
Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.
Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).
Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.
У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.
Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.
