Діке набрала 14 очок у грі NCAA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Діке набрала 14 очок у грі NCAA
«Морхед Стейт» Діке програв «Маррей Стейт»

Катерина Діке відіграла 30 хвилин, набрала 14 очок та зробила 8 підбирань

Українські баскетболістки зіграли чергові матчі за свої клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У NCAA «Морхед Стейт» програв «Маррей Стейт» 78:85. Катерина Діке відіграла 30 хвилин, набрала 14 очок (4/9 двоочкові, 1/3 триочкові, 3/4 штрафні), зробила 8 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення при 2 фолах та 2 втратах.

В другому матчі «VCU Ремс» поступився «Ла Салю» 62:70. Тетяна Ткаченко зіграла 2 хвилини, очок не набирала (0/1 двоочкові), допустила 1 фол.

«Шяуляй» здобув перемогу у матчі Балтійської жіночої ліги над «Таллінном» 88:62. Олександра Тинщук провела на майданчику 14 хвилин, набрала 9 очок (0/1 двоочкові, 3/4 триочкові), зробила 2 підбирання при 3 фолах.

В Чехії «Хомутов» програв «Остраві» 76:85. Анастасія Ковтун зіграла 8 хвилин, набрала 4 очка (2/2 двоочкові, 0/1 триочкові) при 1 втраті.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

