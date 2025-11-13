Головна Спорт Новини
Ковляр набрав п'ять очок у грі баскетбольного Єврокубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ковляр набрав 5 очок, зібрав 1 підбір, віддав 1 передачу

Ковляр зіграв 22 хвилини в матчі проти німецького «Хемніца»

Захисник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр зіграв 22 хвилини в матчі «Будучності» проти німецького «Хемніца» у Єврокубку, який команда українця виграла 84:71. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Олександр Ковляр набрав 5 очок (1/3 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 1 підбір, віддав 1 передачу, зробив 3 перехоплення при 2 втратах та 3 фолах.

У Лізі чемпіонів «ВЕФ» Рига програв «АЕКу» 64:95. Ілля Сидоров відіграв 27 хвилин, набрав 13 очок (1/3 двоочкові, 2/7 триочкові, 5/5 штрафні), зібрав 1 підбір, віддав 2 передачі при 3 втратах та 2 фолах. Ростислав Новицький провів на майданчику 32 хвилини, набрав 12 очок (4/7 двоочкові, 1/2 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 4 підбирання, поставив 1 блок-шот при 3 втратах і 4 фолах.

У Кубку Європи ФІБА «Сабах» поступився «Шалон/Сону» 87:89. Андрій Войналович відіграв 29 хвилин, набрав 5 очок (1/2 двоочкові, 1/1 триочкові), зробив 4 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення, 2 блок-шота при 2 втратах та 4 фолах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

