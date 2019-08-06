Тренер Гамула радить ставити на «Брюґґе» в матчі проти «Динамо»



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Ігор Гамула вважає, що кияни у відмінній формі Футбол 24

При цьому одіозний фахівець вважає фаворитами протистояння якраз киян

Колишній тренер ужгородської «Говерли» Ігор Гамула, який зараз мешкає в РФ, зробив прогноз на матч «Брюґґе» - «Динамо» (Київ). Це перша зустріч команд у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезону-2019/2020. Вона відбудеться сьогодні, 6 серпня, на стадіоні «Ян Брейдель» у Брюґґе.

«Перша зустріч двоматчевого протистояння відбудеться в Бельгії, - констатує Гамула. – Мені здається, що в цьому криється певна перевага для української команди. Грати спочатку на виїзді простіше, так як можна дисципліновано діяти в обороні, а в повторній домашній грі на своєму полі вже ризикувати і грати з позиції сили. Проте бельгійський футбол в останні роки явно на підйомі, тому «Брюґґе» не виглядає легким суперником.

Однак і «Динамо» знаходиться у відмінній формі. У Суперкубку України кияни здолали принципового суперника – донецький «Шахтар». В українській Прем'єр-лізі «Динамо» впевнено стартувало з двох перемог поспіль, жодного разу не пропустивши в цих матчах. Мені здається, що у виїзній грі «Динамо» по зубах домогтися гідного результату і точно не програти. Кияни давно не грали на груповому етапі Ліги чемпіонів. Тому пора б виправляти цю ситуацію. Думаю, нас чекає яскрава і цікава гра, але «Динамо» цілком може поберегти сили на матч-відповідь. Тому ставлю перемогу «Брюгге» з форою (0)».

Матч «Брюґґе» - «Динамо» розпочнеться сьогодні, 6 серпня, о 21:30 за київським часом.

Джерело: Чемпионат.com