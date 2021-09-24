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    У суботу закриватимуться на вхід три центральні станції київського метро

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    Можливе закриття на вхід станції &laquo;Олімпійська&raquo; перед і після матчу - У суботу закриватимуться на вхід три центральні станції київського метро
    Можливе закриття на вхід станції «Олімпійська» перед і після матчу
    Фото з відкритих джерел

    На НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч

    У суботу, 25 вересня, можливі деякі зміни в роботі столичного метро. Це пов’язано із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Верес» (Рівне), Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Перед початком гри, яка стартує о 17:00, можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід.

    Після завершення матчу можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».

    «Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. «Київський метрополітен» перепрошує за можливі незручності», – йдеться в повідомленні.

    Як відомо, 22 вересня вносилися зміни в роботу київського метро у зв'язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк).

    18 вересня на НСК «Олімпійський» члени ультрас «Динамо Київ» під час футбольного матчу з «Олександрією» побили на трибунах уболівальників.

    За фактом хуліганських дій на НСК «Олімпійський» під час футбольного матчу столична поліція розпочала кримінальне провадження.

    Як раніше повідомлялося, у пікові години Київський метрополітен працюватиме з обмеженнями на вхід.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ громадський транспорт метро
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    У суботу закриватимуться на вхід три центральні станції київського метро