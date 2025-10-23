Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Знову без голів: «Динамо Київ» програло у другому турі Ліги конференцій

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Знову без голів: «Динамо Київ» програло у другому турі Ліги конференцій
В останніх семи матчах минулорічний чемпіон України здобув перемогу лише одного разу
Джерело: Соціальні мережі «Динамо Київ»

Невдала серія українського гранда в єврокубках продовжується

О 22:00 друга половина ігор третього за силою клубного футбольного турніру Європи продовжилася. Зокрема, київське «Динамо» грало на виїзді проти турецького «Самсунспора».

І початок матчу одразу ж приніс проблеми українському клубу. Подібно до першого пропущеного голу «Шахтаря», після помилки на власній половині поля гравці «Самсунспора» перехопили м'яч та розіграли гарну комбінацію у штрафній зоні. На жаль, Руслан Нещерет не прочитав цей удар опинився поза створом воріт, давши змогу Ентоні Мусалі заробити для своєї команди раннє лідерство. Після пропущеного м'яча «Динамо» почало суттєво тиснути на суперника, перехопивши ініціативу.  

Попри збільшення кількості ударів з боку киян це не відобразилося на рахунку, адже жодна зі спроб не була ані гольовою нагодою, ані спрямованою у ствір воріт. А ось «Самсунспор» конвертував ще один момент у забитий гол: турки розіграли атаку в штрафному майданчику, дезорієнтувавши «Динамо» кількома рикошетами, останній з яких прилетів у сітку. 

Така ж ситуація сталася і в другому таймі, коли Карло Хольсе низом пробивав дальній удар. Тоді м'яч відлетів від щитка Аліу Тіаре та дещо змінив траєкторію польоту, зробивши цей момент недосяжним для Руслана Нещерета. У підсумку «Динамо Київ» поступилося з рахунком 0:3 та наразі є одним з аутсайдерів турнірної таблиці, посідаючи 34 місце з 36 команд. 

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Другий тур

«Самсунпор» – «Динамо Київ» 3:0 (2:0)

Голи: Мусаба, 2, Маріус, 33, Хольсе, 62

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Руслан Нещерет Ліга конференцій ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попередній рекорд результативності у Лізі чемпіонів становив 67 м'ячів
У Лізі чемпіонів було встановлено новий рекорд результативності
Вчора, 07:28
Збірна України виграла Лігу націй у дивізіоні С і піднялася до дивізіону В
Збірна України з ампфутболу здобула перемогу у дивізіоні С Ліги націй
20 жовтня, 10:42
Українка виступить у ролі помічника на лінії румунки Іонели Песу
Українська арбітриня працюватиме на матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
17 жовтня, 12:55
Трамп розкритикував роботу мера Бостона Мішель Ву
ФІФА відреагувала на заяву Трампа про позбавлення Бостона матчів чемпіонату світу
16 жовтня, 12:32
Дієго не вирушатиме до столиці держави-агресора і не братиме участі в запланованому там матчі
Чи поїде гравець «Шахтаря» на матч в Росію? Відповідь донецького клубу
4 жовтня, 19:46
М'яч прикрашений символікою кожної країни-господарки: кленовий листок – Канада, орел – Мексика, зірка – США
ФІФА презентувала м'яч чемпіонату світу з футболу 2026 року
3 жовтня, 11:12
Для виходу до Ліги А другого раунду потрібно посісти перше або друге місце у квартеті
Євро-2026 (U-17): Україна розпочала кваліфікацію з нічиєї проти Чорногорії
1 жовтня, 19:26
Мадридці прибули до Казахстану для участі у матчі Ліги чемпіонів із «Кайратом»
Сотні вболівальників вночі вийшли на вулиці Алма-Ати, щоб зустріти футболістів «Реала»
29 вересня, 11:48
Криворог: Дехто в Іспанії поважає Путіна
Російський футболіст заявив, що половина іспанців підтримують Путіна
25 вересня, 09:30

Новини

Усі результати другого туру Ліги конференцій
Усі результати другого туру Ліги конференцій
Знову без голів: «Динамо Київ» програло у другому турі Ліги конференцій
Знову без голів: «Динамо Київ» програло у другому турі Ліги конференцій
«Шахтар» поступився у другому турі Ліги конференцій
«Шахтар» поступився у другому турі Ліги конференцій
Чи виступлять росіяни і білоруси на Паралімпіаді-2026? МПК зробив офіційну заяву
Чи виступлять росіяни і білоруси на Паралімпіаді-2026? МПК зробив офіційну заяву
«Самсунспор» – «Динамо»: де дивитися матч Ліги конференцій
«Самсунспор» – «Динамо»: де дивитися матч Ліги конференцій
Російський футбольний арбітр побив пішохода, якого ледь не задавив на «зебрі»
Російський футбольний арбітр побив пішохода, якого ледь не задавив на «зебрі»

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua