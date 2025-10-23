Знову без голів: «Динамо Київ» програло у другому турі Ліги конференцій

В останніх семи матчах минулорічний чемпіон України здобув перемогу лише одного разу

Невдала серія українського гранда в єврокубках продовжується

О 22:00 друга половина ігор третього за силою клубного футбольного турніру Європи продовжилася. Зокрема, київське «Динамо» грало на виїзді проти турецького «Самсунспора».

І початок матчу одразу ж приніс проблеми українському клубу. Подібно до першого пропущеного голу «Шахтаря», після помилки на власній половині поля гравці «Самсунспора» перехопили м'яч та розіграли гарну комбінацію у штрафній зоні. На жаль, Руслан Нещерет не прочитав цей удар опинився поза створом воріт, давши змогу Ентоні Мусалі заробити для своєї команди раннє лідерство. Після пропущеного м'яча «Динамо» почало суттєво тиснути на суперника, перехопивши ініціативу.

Попри збільшення кількості ударів з боку киян це не відобразилося на рахунку, адже жодна зі спроб не була ані гольовою нагодою, ані спрямованою у ствір воріт. А ось «Самсунспор» конвертував ще один момент у забитий гол: турки розіграли атаку в штрафному майданчику, дезорієнтувавши «Динамо» кількома рикошетами, останній з яких прилетів у сітку.

Така ж ситуація сталася і в другому таймі, коли Карло Хольсе низом пробивав дальній удар. Тоді м'яч відлетів від щитка Аліу Тіаре та дещо змінив траєкторію польоту, зробивши цей момент недосяжним для Руслана Нещерета. У підсумку «Динамо Київ» поступилося з рахунком 0:3 та наразі є одним з аутсайдерів турнірної таблиці, посідаючи 34 місце з 36 команд.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Другий тур

«Самсунпор» – «Динамо Київ» 3:0 (2:0)

Голи: Мусаба, 2, Маріус, 33, Хольсе, 62

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».