Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Лізі чемпіонів було встановлено новий рекорд результативності

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У Лізі чемпіонів було встановлено новий рекорд результативності
Попередній рекорд результативності у Лізі чемпіонів становив 67 м'ячів
фото: AP

Команди забили 71 гол у 18 матчах

Минулий тур Ліги чемпіонів став найрезультативнішим в історії змагання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УЄФА.

Команди забили 71 гол у 18 матчах.

Попереднє досягнення становило 67 м'ячів (1 тур сезону-2025/26 та 5-й тур сезону-2024/25).

Найрезультативніші тури Ліги чемпіонів

  • 71 гол у 18 матчах: 2025/26, тур 3
  • 67 голів у 18 матчах: 2025/26, тур 1
  • 67 голів у 18 матчах: 2024/25, тур 5
  • 64 голи у 18 матчах: 2024/25, тур 8
  • 63 голи у 16 ​​матчах: 2000/01, тур 1
  • 62 голи у 16 ​​матчах: 2025/26, тур 2
  • 62 голи у 16 ​​матчах: 2020/21, тур 3
  • 59 голів у 18 матчах: 2024/25, тур 7
  • 59 голів у 18 матчах: 2024/25, тур 6
  • 59 голів у 16 ​​матчах: 2022/23, тур 5
  • 59 голів у 16 ​​матчах: 2021/22, тур 3
  • 59 голів у 16 ​​матчах: 2014/15, тур 3
  • 58 голів у 16 ​​матчах: 2012/13, тур 4
  • 58 голів у 18 матчах: 2024/25, тур 2

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Минулий тиждень був насиченим для українських легіонерів
Вікенд для легіонерів збірної України: клуби Судакова та Зубкова здобули перемоги
21 жовтня, 15:12
Наша команда обіграла Нідерланди
Збірна України з ампфутболу здобула дві перемоги у Лізі націй
18 жовтня, 21:04
Канчельскіс проживає у РФ та публічно не засуджує російську агресію проти України
«Не знаю, як вони виживають». Ексгравець «Динамо» розповів про складне життя в Англії
18 жовтня, 11:46
На стадії 1/8 фіналу Кубку України змагатимуться команди, які здобули перемоги на етапі 1/16 фіналу
Став відомий розклад матчів 1/8 фіналу Кубку України з футболу
17 жовтня, 13:30
Україна та Ісландія зіграють у Варшаві
Визначилося місце проведення гри між збірними України та Ісландії
15 жовтня, 16:11
Судаков зазнав пошкодження у грі з Ісландією
Судаков пропустить гру з Азербайджаном
12 жовтня, 13:00
Більшість квитків на матчі чемпіонату світу коштують сотні або навіть тисячі доларів
Рекордні ціни. Вболівальників обурила вартість квитків на чемпіонат світу з футболу
12 жовтня, 10:53
Акції протесту, які преса називає рухом «Покоління Z», не вщухають уже тиждень
У Марокко троє людей загинули під час протестів проти чемпіонату світу з футболу
5 жовтня, 12:38
У матеріалі Goal.com йшлося, що нібито через «допінговий бан» Мудрик розглядає можливість перейти в легку атлетику
Авторитетний британський сайт попросив вибачення у Мудрика: деталі
23 вересня, 15:29

Новини

У Лізі чемпіонів було встановлено новий рекорд результативності
У Лізі чемпіонів було встановлено новий рекорд результативності
День швидких голів. Підсумки Ліги чемпіонів за 22 жовтня
День швидких голів. Підсумки Ліги чемпіонів за 22 жовтня
Погана ідея. Міжнародний олімпійський комітет запровадив санкції проти Індонезії
Погана ідея. Міжнародний олімпійський комітет запровадив санкції проти Індонезії
Стартував новий сезон волейбольної Суперліги
Стартував новий сезон волейбольної Суперліги
У Черкасах пройде третій раунд чемпіонату України з ампфутболу
У Черкасах пройде третій раунд чемпіонату України з ампфутболу
«Нехай нам кланяються». Лижниця з РФ влаштувала істерику через недопуск росіян до Олімпіади
«Нехай нам кланяються». Лижниця з РФ влаштувала істерику через недопуск росіян до Олімпіади

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua