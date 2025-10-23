У Лізі чемпіонів було встановлено новий рекорд результативності

Команди забили 71 гол у 18 матчах

Минулий тур Ліги чемпіонів став найрезультативнішим в історії змагання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УЄФА.

Команди забили 71 гол у 18 матчах.

Попереднє досягнення становило 67 м'ячів (1 тур сезону-2025/26 та 5-й тур сезону-2024/25).

Найрезультативніші тури Ліги чемпіонів

71 гол у 18 матчах: 2025/26, тур 3

67 голів у 18 матчах: 2025/26, тур 1

67 голів у 18 матчах: 2024/25, тур 5

64 голи у 18 матчах: 2024/25, тур 8

63 голи у 16 ​​матчах: 2000/01, тур 1

62 голи у 16 ​​матчах: 2025/26, тур 2

62 голи у 16 ​​матчах: 2020/21, тур 3

59 голів у 18 матчах: 2024/25, тур 7

59 голів у 18 матчах: 2024/25, тур 6

59 голів у 16 ​​матчах: 2022/23, тур 5

59 голів у 16 ​​матчах: 2021/22, тур 3

59 голів у 16 ​​матчах: 2014/15, тур 3

58 голів у 16 ​​матчах: 2012/13, тур 4

58 голів у 18 матчах: 2024/25, тур 2

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».