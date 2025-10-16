Головна Спорт Новини
ФІФА відреагувала на заяву Трампа про позбавлення Бостона матчів чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
ФІФА відреагувала на заяву Трампа про позбавлення Бостона матчів чемпіонату світу
Трамп розкритикував роботу мера Бостона Мішель Ву
фото: Reuters

Чемпіонат світу пройде влітку 2026 року у США, Мексиці та Канаді

У ФІФА відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який висловив готовність виключити Бостон зі списку міст, які приймають чемпіонат світу з футболу-2026. Про це інформує «Главком» з посиланням на Sky News.

Нещодавно Трамп розкритикував роботу мера Бостона Мішель Ву, засудив вуличні заворушення у місті та сказав, що може запропонувати голові ФІФА Джанні Інфантіно змінити місце проведення матчів, якщо «відчує, що там небезпечно».

«За безпеку, безперечно, відповідають уряди країн-господарок, і вони вирішують, що найкраще підходить для забезпечення громадської безпеки. Ми сподіваємося, що кожне з 16 міст, в яких ми проводитимемо захід, буде готове до успішного проведення та виконання всіх необхідних вимог», – цитує Sky News коментар ФІФА.

Чемпіонат світу пройде влітку 2026 року у США, Мексиці та Канаді. Ігри мундіалю мають прийняти 11 міст США: Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Майамі, Нью-Джерсі, Філадельфія, Інглвуд та Сіетл.

Від Мексики турнір приймуть Мехіко, Гуаделупе та Сапопан, а в Канаді турнір пройде у Торонто та Ванкувері.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Теги: Дональд Трамп НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

