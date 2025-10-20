Головна Спорт Новини
Збірна України з ампфутболу здобула перемогу у дивізіоні С Ліги націй

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Збірна України виграла Лігу націй у дивізіоні С і піднялася до дивізіону В

Наша команда у заключному турі обіграла Азербайджан із рахунком 3:1

19 жовтня збірна України з ампфутболу проводила заключний поєдинок у розіграші Ліги націй EAFF-2025 у дивізіоні С, який відбувався в азербайджанському Баку, – із господарями. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Наша команда обіграла Азербайджан із рахунком 3:1. Спочатку суперник забив у власні ворота, далі гол із пенальті записав до свого активу Микола Олексієнко, а третій м'яч синьо-жовтих провів Дмитро Куць.

Отже, збірна України виграла Лігу націй у дивізіоні С і піднялася до дивізіону В.

Склад збірної України з ампфутболу

Воротарі: Станислав Капля («Дніпро» Черкаси), Юрій Дячук («Покрова» Львів), Володимир Матвієнко («Буревій» Київ).

Польові гравці: Юрій Сущ, Валентин Осовський, Ярослав Качмар, Олександр Чинчлей, Дмитро Щегельський, Микола Олексієнко, Дмитро Куць, Анатолій Медведюк, Микола Гатала (усі – «Покрова» Львів), Михайло Соколян, Вадим Король (обидва – «Хрестоносці» Луцьк), Іван Артюх («Шахтар Сталеві» Донецьк).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

